Jetzt wird's ernst!

Regina Halmich im finalen Interview mit RTL vor dem Kampf

Noch zwei Tage bis der Final Countdown rum ist und das TV-Spektakel startet: "DER CLARK FINAL FIGHT"! Ein letztes Mal werden die 46-fache Box-Weltmeisterin und der 57-jährige Entertainer Stefan Raab im Ring gegeneinander kämpfen. Regina bereitet sich bereits seit einigen Monaten intensiv auf den Kampf vor und weiß noch nicht, was sie erwartet. Eine Woche vor dem Kampf, in der vollen Fokusphase, durfte RTL sie für ein Interview treffen.

Was erwartest Du für einen Kampf gegen Stefan Raab?

"Ich finde es immer wichtig, dass man sich auf das Schwierigste einstellt. Das ist also in meinem Kopf drin, dass Stefan super vorbereitet sein wird, dass er mit sämtlichen Tricks arbeiten wird, also ich bin gewappnet. Ich bin hochkonzentriert und werde ihn keine Sekunde außer Acht lassen."

Was fürchtest du am meisten?

"Ich habe weder Angst noch Furcht. Aber man geht immer mit einem gewissen Respekt in den Ring. Wenn Fäuste dich treffen, dann ist es nie ein Spaziergang und es kann einfach immer passieren, dass mal ein Volltreffer durchkommt. Insofern finde ich es wichtig, dass man auch Achtung vor dieser Sportart hat."

Was sollte Stefan fürchten?

"Mich (lacht)! Also ich werde natürlich versuchen, ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen und will, dass es ihm keinen Spaß macht, das ist ja klar!"

Werden wir mal konkret - was erwartest Du für einen Gegner?

"Ich erwarte einen gut trainierten Stefan. Wir wollen sechs Runden gemeinsam gehen und sechs Runden im Ring zu stehen, das schafft man einfach nicht ohne richtig hartes Training. "

Wird es wieder gebrochene Nasen geben?

"Also ich hoffe zumindest, dass meine Nase nicht gebrochen wird, weil die habe ich nach meiner Karriere tatsächlich richten lassen, sie war drei Mal gebrochen. Im ersten Kampf habe ich Stefan die Nase gebrochen und insofern sind wir mal gespannt, was dieses Mal in die Brüche geht."

Hier geht es zum gesamten Audio-Interview und zur neuen Folge RTL Deutschland Podcast mit Regina Halmich, sowie dem Interview mit dem Stern.

Das Boxkampf-Spektakel "DER CLARK FINAL FIGHT" findet am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome statt und wird ab 20:15 Uhr live bei RTL und auf RTL+ übertragen. Bereits ab 19 Uhr berichten Steffi Brungs und Janique Johnson bei "Raab gegen Halmich - Der Countdown" live vom roten Teppich, talken mit den geladenen Promis und Creator:innen und fangen die Stimmung vor dem Mega-Event ein. Der Livestream wird sowohl auf RTL+ als auch auf allen RTL+ Social Media Kanälen übertragen. Im Anschluss an den Boxkampf präsentiert Frauke Ludowig ein "Exclusiv Spezial: Der Talk danach", live aus der Halle, mit ersten Interviews nach dem Kampf und Schalten in die Influencer Loge zu Bella Lesnik.

