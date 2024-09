RTL Television GmbH

GZSZ-Ikone Ulrike Frank gibt private Einblicke zur Silberhochzeit mit Marc Schubring: "Mit ihm möchte ich alt und klapprig werden"

Köln (ots)

Ulrike Frank, bekannt u. a. für ihre Rolle als Katrin Flemming bei der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ), feiert am 3.9.2024 ein ganz besonderes Jubiläum: 25 Jahre Ehe mit ihrem Mann Marc Schubring. Im Interview gibt die Schauspielerin persönliche Einblicke in ihr Eheleben, spricht über die Herausforderungen und schönen Momente der letzten Jahre und verrät, wie sie es schafft, die Balance zwischen Karriere und Privatleben zu halten. Die Schauspielerin teilt außerdem ihre Sicht auf die Liebe nach einem Vierteljahrhundert und erzählt zur Silberhochzeit von den Geheimnissen, mit denen sie die Romantik in ihrer Beziehung lebendig hält.

Wie fühlt es sich an, 25 Jahre verheiratet zu sein?

Es ist noch viel besser, als ich es mir erträumt habe. Die Zeit ist einerseits wie im Flug vergangen, andererseits ist so viel passiert. Geblieben ist ein Liebespaar, ein Team, das gemeinsam durchs Leben gehen und alt werden möchte. Eine absolute Traumbesetzung in guten wie in schlechten Zeiten!

Gab es Zeiten, in denen es schwierig war, und wie seid ihr gemeinsam durch diese Phasen gekommen?

Kreative Menschen empfinden ihre Berufe meist als Berufung, die keinen Feierabend kennt. Insofern prägt die Arbeit oft das Privatleben. Dazu kommt, dass wir uns beide weiterentwickelt haben, was wir als wunderbar empfinden. Sich dabei nicht voneinander zu entfernen, sich teilhaben zu lassen, ist wichtig und hat auch uns manchmal vor Herausforderungen gestellt, die wir aber gerne angenommen und letztendlich in Chancen umgewandelt haben.

Was bedeutet Liebe für dich nach 25 Jahren Ehe? Hat sich dein Verständnis davon verändert?

Für mich ist Liebe bedingungslos, ohne Erwartungen oder Druck, aus der ich keine Ansprüche ableite. Sie ist ein Geschenk, ein Wunder, für das ich nur dankbar sein kann. Sie schließt alles mit ein und muss mit allem umgehen. So bekomme ich die Gelassenheit, mich nicht zu ernst zu nehmen, die Kraft, mich auf meinen Partner einzulassen, und den Willen, das gewählte Zusammenleben zu meistern.

Warum hat deine Rolle Katrin bei GZSZ nicht so viel Glück in der Liebe wie du?

Ja, bei Katrin ist der Wurm drin. Sie ist eine sehr komplexe Persönlichkeit, die Gefühle und Nähe nicht so schnell zulassen kann. Außerdem hat sie ihre eigene Interpretation von menschlichem Miteinander, was oftmals zu Konflikten führt. Ihre große Liebe, Till (Bommel) Kuhn, hat sie auf tragische Weise unwiederbringlich verloren, was natürlich auch Spuren hinterlassen hat. Aber sie kann lieben und stürzt sich auch immer wieder in dieses Abenteuer. Allerdings ist sie eben eine sehr starke Frau, da braucht es auch einen Mann, dem das gefällt und der mithalten kann.

Was wünschst du dir für die nächsten 25 Jahre mit deinem Mann?

Marc ist das Beste, was mir passieren konnte. Mit ihm möchte ich alt und klapprig werden und bin total gespannt, was das Leben uns noch zu bieten hat. Wir sind bereit!

Das komplette Interview finden Sie im RTL Media Hub.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ist als Deutschlands erste und seitdem erfolgreichste tägliche Serie am 11.5.1992 gestartet, wird produziert von UFA Serial Drama und wurde am 15. April 2024 knackige 8.000 Folgen jung. Der RTL-Klassiker, der Schauspieler:innen wie Wolfgang Bahro und Ulrike Frank zu TV-Legenden sowie unzählige Cast-Mitglieder zu absoluten TV-Lieblingen machte, läuft montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL und jederzeit eine Woche vorab auf RTL+. GZSZ, der Kult am Vorabend, wird in UHD produziert und auf RTL UHD ausgestrahlt. Alle Infos gibt es auch hier: rtl-uhd.de. Mehr zu GZSZ auch bei RTL NEWS.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell