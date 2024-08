RTL Television GmbH

Ex-AWZ-Star: Neue Hauptrolle bei GZSZ!

Anna-Katharina Fecher: Erste Anekdoten vom Set und den Einstieg der Rolle Matilda Kaltenbach

Anna-Katharina Fecher (35) spricht im Interview über ihren Einstieg bei der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und ihre Rolle als Matilda Kaltenbach, eine zielstrebige Anwältin aus Marbella, die nach Berlin zieht und dort auf ihre Familie trifft. Die Schauspielerin beschreibt ihren ersten Drehtag als aufregend, sehr spaßig und verrät eine erste Anekdote vom Set. Die Wahl-Berlinerin erklärt, dass sie die Rolle besonders wegen Matildas beruflichem Ehrgeiz und ihrem familiären Hintergrund reizt. Auf wen sie am Berliner GZSZ-Kiez treffen wird und was es mit ihrem Zwilling auf sich hat, bleibt spannend - die Zuschauer:innen können sich ab Folge 8.116 am 30. September 2024 auf diese packende und neue Familien-Wendung freuen!

Willkommen bei GZSZ! Wie war dein erster Tag am Set?

Sehr schön! Meine Schauspiel-Kolleg:innen sind alle sehr lieb, hilfsbereit und lustig. Ich war zwar aufgeregt, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Im Außendreh habe ich eine Szene gespielt, in der ich ein langes Telefonat führe - darin konnte ich schon ein paar Facetten meiner Figur zeigen.

Wen spielst du?

Ich spiele Matilda Kaltenbach, eine 29-jährige deutsche Anwältin, die in Hannover und Marbella unter komplizierten familiären Verhältnissen aufgewachsen ist und für einen neuen Job nach Berlin kommt. Dort trifft sie auf... ihre Familie! Bei wem Matilda andockt und was es mit ihrem Zwilling auf sich hat, das sehen die RTL-Zuschauer:innen dann im Herbst bei GZSZ.

Du bist keine Unbekannte im RTL- und Serien-Kosmos: Erzähl mal!

Ich habe bis 2014 für 2,5 Jahre bei "Alles was zählt" (AWZ) mitgespielt und die Rolle Melanie Wendt verkörpert. Davor und danach habe ich verschiedene Episodenrollen in anderen Serien gespielt. Bei GZSZ war ich sogar schon zweimal - als Lydia im Jahr 2011 und als Julia 2018. 2021 bin ich dann das erste Mal Mutter geworden.

Wie hast du reagiert, als du erfahren hast, dass du die Rolle übernehmen wirst?

Ich war total baff und habe mich sehr gefreut. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch an einer Hochschule in Berlin Hebammenwissenschaft studiert und dachte: Gut, ich geh mal zum Casting. Sonst könnte ich mir nie verzeihen, es nicht probiert zu haben. Und dann hat es tatsächlich geklappt. (lacht) Jetzt fokussiere ich mich voll und ganz auf meine neue Rolle im Hauptcast.

Kannst du uns schon etwas über deine Rolle erzählen?

Matilda ist sehr zielstrebig und geht in ihrem Beruf voll auf. Sie hat klare Ziele im Leben und kämpft dafür. Ich finde, Matilda ist sehr willensstark und hat es als Anwältin wirklich drauf. Sie traut sich nicht nur einiges zu, sie ist auch richtig gut, in dem was sie macht. Im Sozialen ist sie eher skeptisch, weiß aber, wie man mit Menschen interagiert.

Was hat dich an dieser Rolle besonders gereizt?

Tatsächlich hat mich ihr Beruf und ihr familiärer Hintergrund gereizt. Ganz abgesehen von der Rolle, freue ich mich natürlich einfach tierisch, bei GZSZ mitspielen zu dürfen.

Gab es schon besondere Herausforderungen und lustige Anekdoten bei den Dreharbeiten?

Ich trage privat eine Brille, Matilda nicht. Leider habe ich in einer Szene vergessen, meine Brille auszuziehen. Als es dem Team und mir aufgefallen ist, mussten wir alle lachen. Wir haben die Einstellung dann einfach nochmal gedreht. Trotzdem war es mir etwas peinlich. Das war an einem meiner ersten Drehtage. Ich bin kurzsichtig und ohne Brille fast ein Maulwurf. Nein, Spaß! (lacht)

Was machst du, wenn du nicht gerade drehst und woher kommst du?

Ich bin in Lesotho geboren, weil mein Vater dort Entwicklungshelfer im Krankenhaus war, dann im Odenwald aufgewachsen und lebe mittlerweile seit 15 Jahren in Berlin. Wenn ich nicht drehe, verbringe ich Zeit mit meiner Familie und meinen Freund:innen. Ich gehe gerne essen und versuche, viel Zeit draußen zu verbringen. Und wenn ich frei habe, verreise ich gern. Es zieht mich dann immer ans Meer.

Wie entspannst du nach einem langen Drehtag?

Ich gehe duschen und verbringe Zeit mit meinem Kind. Mit meiner Tochter zu spielen, entspannt mich sehr. Wenn sie schläft, lerne ich meistens Texte und schaue noch ein bisschen TV. Ich nehme mir oft vor, noch etwas für mich zu tun, Yoga oder ein Buch lesen, bin aber abends oft zu platt. Ab und zu gehe ich abends mal weg.

Was wünschst du dir und deiner Rolle für die nächsten Monate?

Ich wünsche mir, dass ich viele tolle Momente am Set und mit den Kolleg:innen haben werde und hoffe, dass die GZSZ-Fans mich gut in die Familie aufnehmen - auch wenn Matilda es einem vielleicht nicht immer leicht macht. Aber das macht es ja auch spannend. (lacht)

