RTL Television GmbH

Dieser Sommer wird legendär!

"Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" ab 16. August bei RTL und vorab auf RTL+

Köln (ots)

Das Dschungelcamp ist zurück - und feiert gleich drei Premieren! Zum ersten Mal findet der Dschungel-Spaß im Sommer statt, zum ersten Mal kehren die krassesten Camper aller Zeiten zurück ans Lagerfeuer und zum ersten Mal gibt's exklusiv auf RTL+ jeden Tag eine neue Folge vorab zu sehen. Ab dem 16. August zeigt RTL täglich um 20:15 Uhr "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" - und auf RTL+ ab dem 15. August im Stream!

Zum 20-jährigen Jubiläum von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" präsentieren RTL und RTL+ die 17-teilige Spezialstaffel: den Legenden-Dschungel. 13 ehemalige Dschungel-Stars, darunter Daniela Büchner, Winfried Glatzeder, Sarah Knappik und Co., treffen in einem Kampf der Legenden mit neuen Regeln aufeinander und kommen dabei erneut an ihre ganz persönlichen Grenzen.

+ + + Aktuelle O-Töne der Dschungel-Stars hier im Media Hub + + +

Welcher Star wird die Legende unter den Legenden und gewinnt ein Preisgeld von 100.000 Euro? Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren den größten Schatz im Sommerprogramm aus Südafrika und natürlich ist auch Dr. Bob mit dabei.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell