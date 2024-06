RTL Television GmbH

"Alles was zählt"-Urgestein Inge Brings bricht nach schwerer Krankheit ihr Schweigen: Darum verschwand Renate Scholz für ein ganzes Jahr

Große Freude am Set von "Alles was zählt": Inge Brings, AWZ-Urgestein und seit dem Start vor 18 Jahren als Haushälterin Renate Scholz dabei, ist nach einer längeren Auszeit von knapp einem Jahr zurück am Set. Ab sofort steht sie für die Serie wieder vor der Kamera. Die erste neue Folge (4505) mit Inge Brings wird am 7. August 2024 bei RTL zu sehen sein.

Die Schauspielerin freut sich nicht nur, die alten Kolleginnen und Kollegen wieder zu sehen, sondern überhaupt wieder arbeiten zu können. Denn der Grund ihrer Pause war die Behandlung ihrer Brustkrebserkrankung: "Ich bin jeden Tag dankbar, dass es mich noch gibt. Ich freue mich auf die Arbeit. Und überhaupt, wieder einen normalen Alltag zu haben. " Alle Mitwissenden und auch Inge Brings selbst hielten die Krankheit unter Verschluss. Der Fokus sollte auf ihrer Genesung liegen. "Inge sollte Zeit und Raum haben, um gesund zu werden und vor allem sollte sie entscheiden können, wann sie zurückkehrt, und ob sie über den Grund für die Auszeit sprechen möchte", sagt Katharina Katzenberger, langjährige RTL-Redakteurin der Serie.

Die Diagnose, die Inge Brings und ihr Umfeld schockte und auch, dass sie pausieren musste, war schwer zu verdauen. Doch das Team habe sehr rücksichtsvoll reagiert und sie wurde auf bestem Wege unterstützt. "Erstmal war ich mit Gesundwerden beschäftigt, denn bei so einer Diagnose ist die Arbeit zunächst Nebensache." Die Behandlung und alles drumherum war eine schwere Zeit für die 61-jährige Kölnerin, die jedoch auch positives aus ihrer ganz persönlichen Hölle mitnehmen konnte: "Während der Chemotherapie habe ich tolle Frauen kennengelernt, das war extrem hilfreich und aufbauend. Wir treffen uns auch weiterhin, aber jetzt gibt's Torte statt Infusion." Dass nicht alle in ihrem Umfeld mit der Krankheit umgehen konnten und sich wahre Freundschaften von Scheinfreundschaften trennten, war eine Lektion, die auch sie erst lernen musste: "Was brauchst du? Womit kann ich dich unterstützen? Das sind die Fragen von Menschen, die mir in dieser Zeit am meisten geholfen haben, und die für mich da waren. Es gab aber auch Enttäuschungen, um ehrlich zu sein. Manche haben sich gar nicht mehr gemeldet oder so merkwürdig reagiert, dass ich das von mir fernhalten musste."

Inge Brings hat den Krebs besiegt, jetzt will sie anderen Betroffenen Mut machen: "Jeder Mensch geht da seinen ganz persönlichen Weg. Für mich war es wichtig, in einem Brustkrebszentrum behandelt zu werden, weil dort nach den neusten medizinischen Erkenntnissen gearbeitet wird und so die Gesamtversorgung wirklich großartig ist. Weil mittlerweile jede 8. Frau an Brustkrebs erkrankt, wird deswegen auch besonders viel geforscht und die Heilungsaussichten werden immer besser. Außerdem sind die Therapien nicht immer so dramatisch, wie man es vielleicht aus Filmen kennt. Und ich habe angefangen, Italienisch zu lernen, um den Geist frisch zu halten und nicht zu viel zu grübeln."

Wie geht's es mit ihrer Rolle weiter? "Viel verrate ich nicht, aber: Renate hat eine neue Frisur, wir sparen eine Menge Haarspray. Tja und wenn ich einen Drehbuchwunsch frei hätte, dann, dass Simone und Renate mal so eine richtig krachende Ladies-Night verbringen, einfach, um das Leben zu feiern."

Die Serie feiert im September ihr 18-jähriges Jubiläum und Inge freut sich, trotz allem jetzt doch noch dabei sein zu können: "Dass das Thema Eiskunstlauf über all die Jahre geblieben ist, finde ich großartig. Zum einen, weil es ein wunderschöner Sport ist, und zum anderen ist es ein treffendes Sinnbild für das Leben überhaupt: wie fair geht man mit anderen um? Ist man Einzelkämpfer oder Teamplayer, wie fühlen sich Siege an, wie Niederlagen? Hinfallen, aufstehen, weiterlaufen. Genau!"

"Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "AWZ" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.

