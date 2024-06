RTL Television GmbH

Hier richten riesige Bälle über Sieg und Niederlage: Die brandneue RTL-Game-Quizshow "Splash! - Das Promi-Pool-Quiz", moderiert von Sophia Thomalla, ist die perfekte Abkühlung im deutschen Sportsommer. Am Mittwoch, den 24. und 31. Juli, jeweils um 20:15 Uhr, treten insgesamt 40 Prominente in 8 Teams zu einem feucht-fröhlichen Wissensbattle an, bei dem echter Teamgeist, Schwarmintelligenz und keine Angst vor dem Sturz ins Wasser gefragt sind. Wer die Antwort weiß, bleibt trocken, wer falsch liegt, wird gnadenlos von dem herabrollenden Riesenball in den Pool katapultiert. Doch nur, wenn mindestens eine/r aus dem Team die Raterunden trockenen Fußes übersteht, hat das Team die Chance auf die satte Höchstprämie von 25.000 Euro. Jeweils eine Woche vor Ausstrahlung sind die Folgen auf RTL+ zu sehen.

Hier die Teams und ihre prominenten Teilnehmer:

"Team Aquafitness": Nadine Angerer, Philipp Boy, Pascal Hens, Sabrina Mockenhaupt, Ralf Moeller

"Team Pool Beauties": Evelyn Burdecki, Bruce Darnell, Rúrik Gíslason, Cathy Hummels, Franziska Knuppe

"Team Summerjam": Ross Antony, Lorenz Büffel, Menderes Bagci, Joey Heindle, Loona

"Team Moderation": Angela Finger-Erben, Mareile Höppner, Gülcan Kamps, Bella Lesnik, Frauke Ludowig

"Team der Rosen": Michelle (Mimi) Gwozdz, Paul Janke, Yeliz Koc, Filip Pavlovic, Dominik Stuckmann

"Team VIP Bereich": Jenny Elvers, Antonia Hemmer, Claudia Obert, Pam Pengco, Cora Schumacher

"Team Poolboys": Max Bornmann, Yasin Mohamed, Tommy Pedroni, René Casselly, Serkan Yavuz

"Team Bauer sucht Frau": Anja & Bruno, Antje & Arne, Michael K.

Die neue Game-Quizshow "Splash - Das Promi-Pool-Quiz" ist eine Produktion von Cheerio Entertainment im Auftrag von RTL. Das Originalformat "De Kwis met Ballen" aus der Ideenschmiede von John de Mol entpuppte sich im vergangenen Sommer als großer Show-Hit in den Niederlanden. Mittlerweile wird dort bereits die dritte Staffel produziert. Neben RTL haben sich auch Sender in den USA und Spanien die Lizenzrechte gesichert.

