RTL Television GmbH

EM-Shooting am Set der Kölner RTL-Dailys

Köln (ots)

Endlich rollt die Kugel wieder! Europameisterschaft - und das im eigenen Land! Wenn die Biergärten voll sind, in den Kneipen vor Freude (oder Trauer) gebrüllt und geschrien wird, fiebert unsere ganze Nation mit der deutschen Elf mit. Auch bei RTL und der UFA ist die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in diesen Tagen in den Fokus gerückt. Sowohl die "Unter uns"-, als auch die "Alles was zählt"-Stars feiern mit und sind schon richtig im Fußballfieber. Doch wie bereiten sich Tabea Heynig ("Unter uns", Britta Schönfeld), Julia Wiedemann ("Alles was zählt", Lucy Ziegler), Ania Niedieck ("Alles was zählt", Isabelle Reichenbach) und Co. auf die fußballreiche Zeit vor?

Im Rahmen eines umfangreichen EM-Shootings plauderten die RTL-Schauspielerinnen und Schauspieler aus dem Nähkästchen. Neben den drei Damen waren von "Unter uns" Ramon Ademes ("Unter uns", Roger Schmitz), Jens Hajek ("Unter uns", Benedikt Huber) und Milos Vukovic ("Unter uns", Paco Weigel) vor Ort, von "Alles was zählt" hüpfte Dominik Flade ("Alles was zählt", Yannick Ziegler) noch in ein schneeweißes Trikot.

Besonders Ania Niedieck ist bereits im EM-Fieber, sie hat vor, die EM mit ihrer Familie zu schauen und freut sich schon auf die gemeinsamen Fußball-Abende: "Eine gute Fußballparty steht und fällt mit den Gästen. Mit den richtigen Gästen kann man auch das schrecklichste Fußballspiel schauen". Sie muss sich dann aber doch noch als Fußballmuffel outen, denn neben WM und EM hat sie eher wenig mit Fußball zu tun, drückt aber natürlich der Deutschen Mannschaft fest die Daumen.

Ihre Kollegin Julia Wiedemann schnürt in ihrer Freizeit auch selbst die Fußballschuhe und ist auf den Plätzen der Bonner Kreisligisten zuhause. Ihre Schauspielausbildung hat ihr hier das ein oder andere Mal sicher geholfen, auch wenn sie felsenfest behauptet: "Ich diskutiere nur mit dem Schiedsrichter, wenn ich wirklich im Recht bin."

"Unter uns"-Kollegin Tabea Heynig schmeißt legendäre Fußball-Partys. Ihre Gäste dürfen sich über kaltes Bier freuen und Unmengen an Chips freuen: "Ohne Nervennahrung halte ich das nicht aus!"

Nach dem Shooting ist vor dem Anpfiff, oder wie man so schön sagt - die Schauspielerinnen und Schauspieler der beiden RTL-Daylies sind spätestens jetzt im Fieber.

"Unter uns", produziert von UFA Serial Drama, läuft täglich von montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "Unter uns" und "AWZ" sind zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell