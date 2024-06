RTL Television GmbH

Großer Erfolg für Deutschlands schönste Tanzshow

Die 17. Staffel von "Let's Dance" erzielt Rekord-Marktanteile beim jungen Publikum

Köln (ots)

Beste Staffel beim jungen Publikum (14-49 und 14-29 Jahre) seit Sendungsstart

Beste Staffel bei 14-59 Jahre mit 19,9% Prozent Marktanteil seit 2011 (20,0%)

Beste Staffel bei den Z3+ mit 17,5% Prozent Marktanteil seit 2013 (18,2%)

Staffelbestwert mit 4,43 Mio. Z. (3+) für Finalshow

36 Mio. Nettoreichweite für die 17. Staffel

Die 17. Staffel von "Let's Dance" war 2024 ein voller Erfolg für RTL! Deutschlands schönste Tanzshow begeisterte mit einer emotionalen, bunten und starken Staffel und kürte Sänger Gabriel Kelly zum "Dancing Star" 2024. So generierten die 13 von Seapoint produzierten Live-Sendungen kontinuierlich hohe Reichweiten und Marktanteile. Und auch auf den digitalen Kanälen konnte eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorjahrsstaffel erreicht werden.

Durchschnittlich 3,96 Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahren (MA: 17,5%) verfolgten die insgesamt 13 Live-Sendungen aus Köln. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die 17. Staffel mit 22,1 Prozent Marktanteil die Beste seit Staffel 1 im Jahre 2006. Gleiches gilt für die 14- bis 29- Jährigen. Hier lag der Marktanteil bei überragenden 27,5 Prozent. Auch bei der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen konnte die diesjährige Staffel glänzen: Mit 19,9% wurde der höchste Marktanteil im Staffeldurchschnitt seit 2011 mit 22,0% erreicht.

"Let's Dance - Das große Finale" sorgte mit 4,43 Mio. (ab 3 Jahre) für den Staffelbestwert. Mit 23,2 Prozent (14-59 Jahre) war das Finale das beste seit 2016 und mit 25,4% MA (14-49 Jahre) seit 2021.

Die kumulierte Nettoreichweite aller Bewegtbild-Sendungen bei RTL lag bei 36 Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahre.

Auch in den sozialen Netzwerken konnte eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorjahresstaffel erreicht werden. Hier wurde auf allen offiziellen "Let's Dance" Kanälen bei Instagram, Facebook und Tiktok mitgefiebert und viel diskutiert. Die Zahlen sprechen für sich: Die Gesamt-Impressions über alle Plattformen belaufen sich am Tag nach der Profi-Challenge auf mehr als 765 Mio. Impressions, was eine Steigerung von 16% zur Vorjahresstaffel bedeutet. Auch das Kommentar-Aufkommen ist deutlich gestiegen mit einem Plus von 23% im Vergleich zum Vorjahr. Follower-Wachstum kann über alle Plattformen hinweg vermeldet werden, Spitzenreiter ist dabei Instagram mit +13%.

Quelle: AGF/GfK / DAP AGF SCOPE / RTL Data / Stand: 03.06.2024

Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.5; verschiedene Nutzungsfilter; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV-Konvergenz; produktbezogen; 03.06.2024

