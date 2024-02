RTL Television GmbH

Fans aufgepasst! Mark Forster ist Halftime-Act bei "American Ice Football"

Zahlreiche Prominente treten als Football-Spieler in der SAP Arena Mannheim an

Das wird eine spektakuläre Halftime-Show! Mark Forster wird im Rahmen von "American Ice Football" am 11. Februar in der SAP Arena in Mannheim auftreten. Er performt Hits aus seiner kommenden Arena-Tour. Darüber hinaus wird es noch die ein oder andere musikalische Überraschung geben.

Das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer bei "American Ice Football": Vier Promi-Mannschaften spielen um die begehrte Football-Trophäe. Die "Westside Wessis", die "Eastside Eastie Boys", die "Northcoast Naughties" und die "Southside Smoothies" treten bei American Football on Ice mit profillosen Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidung zum Titelkampf an. Im Anschluss gibt es in der Halle das größte Public Viewing Deutschlands zum Super Bowl.

Crashs und Schmerzen sind das kleinste anzunehmende Übel an diesem Abend. Wohl den Prominenten, die bereits abgesagt haben, denn nur die Härtesten und Sportlichsten sind dabei.

Diese Stars wagen sich aufs Eis: Axel Stein, René Casselly, Pascal Hens, Felix van Deventer, Moritz Fürste, Philipp Boy, Kevin Kuske, Paul Janke, Fabian Hambüchen, Thorsten Legat, Calvin Kleinen, Mimi Kraus, Tobias Wegener, Paco Herb, Ailton, Serkan Yavuz, Evil Jared, Jörn Schlönvoigt, Eric Stehfest, Lars Pape, Adriano Salvaggio, Kevin Großkreutz, Frank Stäbler, Stefan Mross, Moritz Hans, Marcel Nguyen, Mike Leon Grosch u.v.m. Ihnen stehen jeweils ein Football-Profi und ein Trainer zur Seite.

Moderiert wird das Showereignis von dem Quarterback unter den Showmastern: Elton! Kommentator des Großevents ist NFL-Fachmann Frank Buschmann, Field-Reporterin ist Mona Stevens, Quarterback beim Frauenfootballteam Saarland LadyCanes und der deutschen Frauenfootball-Nationalmannschaft sowie NFL-Expertin bei RTL.

Hier gibt es Tickets für das Mega-Event: www.ice-football.de

"American Ice Football" wird produziert von Stefan Raab und in Kooperation mit Brainpool partnerschaftlich umgesetzt.

"American Ice Football" am Sonntag, 11. Februar, 20:15 Uhr, LIVE bei RTL

