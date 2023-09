RTL Television GmbH

Der Verrat siegt! RTL-Tagessieg und Primetime-Marktführerschaft für "Die Verräter"

Köln (ots)

Erfolgreich in Deutschland gestartet: Die neue RTL Reality-Krimi-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" erzielte gestern Abend mit der Auftaktfolge einen guten Marktanteil von 10,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und sicherte sich damit den Primetime-Sieg. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauern erzielte das von Sonja Zietlow moderierte Spiel um Verrat, Vertrauen und Blendung ebenfalls einen guten Marktanteil von 10,8 Prozent. Insgesamt sahen 1,93 Millionen Zuschauer (ab 3 Jahre) die erste von insgesamt sechs Folgen. In der Spitze waren sogar 2,18 Millionen dabei.

Mit einem Tagesmarktanteil von 10,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen lag RTL am Mittwoch vor allen anderen Sendern (ZDF: 9,1%; ARD: 7,5%; VOX: 6,3%; Sat.1: 6,2%; Kabel 1: 4,5%, ProSieben: 4,4%). Auch in der Zielgruppe 14-49 Jahre holte RTL mit einem Tagesmarktanteil von 11,2 Prozent den Sieg (ZDF: 7,9%; ProSieben: 6,9%; VOX: 6,6%; ARD: 6,4%; Sat.1: 6,0%).

Die nächste Folge von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" zeigt RTL am kommenden Mittwoch, 27. September um 20:15 Uhr. Auf RTL+ sind bereits die ersten drei Folgen hier im Stream verfügbar.

Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 21.09.2023

