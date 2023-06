RTL Television GmbH

Endlich: Sila Sahin ist zurück im Daily-Biz! Bei "Alles was zählt" übernimmt die Schauspielerin ihre dritte große Rolle in der RTL-Serienwelt

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Drehstart in den Kölner "AWZ"-Studios! Sila Sahin steht ab sofort als Miray in der von UFA Serial Drama produzierten Erfolgs-Serie vor der Kamera. Die gebürtige Berlinerin, bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", sorgt jetzt bei "Alles was zählt" ab Folge 4266 (24.8.2023) gewohnt charmant mit ganz viel Humor für beste Unterhaltung und hält dabei nicht nur den Steinkamp-Clan in Atem ...

Die Freude bei Sila ist groß: "Auch nach vielen Jahren und Drehtagen bin ich immer noch total nervös und freue mich riesig auf meine neue Rolle, das komplette Team von 'Alles was zählt' in Köln und das tägliche Drehen für RTL. Miray wird mit einem ganz großen Knall in Essen aufschlagen, für einigen Wirbel sorgen und allen ganz viel Spaß bringen. Lacher sind garantiert! Das kann ich schon jetzt versprechen. Miray erinnert mich sogar ein wenig an meine jungen Jahre. Also unbedingt immer ab 19:05 AWZ einschalten - in Zukunft bin ich dann schon vor GZSZ dran!"

Millionen Zuschauer:innen begeisterte Sila Sahin in der Rolle der Ayla von 2009 bis 2014 in über elfhundert Folgen bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die TV-Schönheit sorgte zudem mit ihrer Performance auf dem Parkett von "Let's Dance" für Furore und schrammte super knapp am ersten Platz vorbei. Als Schauspielerin und Celebrity ist sie in vielen TV-Filmen, Serien und Shows erfolgreich und sorgt auf den Roten Teppichen für Glanz und Glamour. Der Medien- und Zuschauer-Liebling hat sich zudem als Influencerin erfolgreich etabliert. Privat ist sie seit 2016 mit Fußballprofi Samuel Sahin-Radlinger verheiratet, mit dem sie zusammen zwei Kinder hat und in Österreich lebt. Für die Dreharbeiten pendelt das beliebte RTL-Gesicht jetzt zwischen Köln und Ried im Innkreis. Außerdem engagiert sie sich für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und die Tierschutzorganisation PETA.

"Alles was zählt", produziert von UFA Serial Drama, läuft immer von montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+. "AWZ" ist zudem in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zum Empfang und den Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell