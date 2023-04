RTL Television GmbH

Hot Salsa Night sorgt für heiße Quoten: "Let's Dance" holt Tagessieg bei 14-59 & 14-49

3,58 Mio. Zuschauer:innen für 8. Entscheidungsshow

Tanz-Aus für Chryssanthi Kavazi

Köln (ots)

Die Premiere der Hot Salsa Night heizte in der gestrigen "Let's Dance"-Show nicht nur den Tanzpaaren auf dem Parkett, sondern auch dem TV-Publikum ordentlich ein! Mit sehr guten 15,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauer:innen und 17,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war die achte reguläre Liveshow, moderiert von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, in beiden Zielgruppen die Nummer 1 in der Primetime. Durchschnittlich waren 3,58 Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahre (MA: 15,5 %) ab 20:15 Uhr bei Deutschlands schönster Tanzshow vor den Bildschirmen dabei und sahen das Tanz-Aus für Schauspielerin Chryssanthi Kavazi.

Im Anschluss begeisterte auch "Exclusiv Spezial - Let's Dance" das Publikum: Im Schnitt verfolgten 2,25 Millionen Zuschauer:innen ab 3 Jahre (MA: 16,3 %) die Live-Berichterstattung vom "Let's Dance"-Parkett mit Frauke Ludowig. In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen holte die Sendung gute 13,6 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 14,0 Prozent dabei.

Am kommenden Freitag, 28. April 2023, 20:15 Uhr, geht "Let's Dance" mit der neunten der zwölf regulären Live-Shows weiter.

Mit einem Tagesmarktanteil von 11,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen war RTL am Freitag die klare Nummer 1 (zum Vergleich: ZDF: 9,4 %; Sat.1: 6,9 %; ARD: 6,8%; ProSieben: 5,9 %). Auch in der Zielgruppe 14 bis 49 Jahre lag RTL mit 11,6 % vor den Wettbewerbern (ProSieben: 8,5 %; Sat.1: 7,4 %; ZDF: 7,3 %).

Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 22.04.2023

