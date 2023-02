Daniel Hartwich und Wolff-Christoph Fuss: Neues Moderationsduo für die 3. Staffel "Big Bounce - Die Trampolin Show" bei RTL

Köln (ots) - Bei RTL geht es mit bester Fiction spannend weiter. Als nächstes reihen sich die beiden Filme von "Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi" in den "Tödlichen Dienst-Tag" ein. Mit "Der Angriff" am 14.02. und "Das Kind wird sterben" am 21.02., jeweils um 20:15 Uhr, tritt ab jetzt die Hamburger Polizei mit ihren ...

mehr