Das ist unser Bachelor 2023 / Staffel 13 ab 1.3. bei RTL

Köln (ots)

David Jackson ist unser neuer Rosenkavalier! Wenn am 1. März 2023 um 20:15 Uhr die 13. Staffel von "Der Bachelor" bei RTL startet, will der 32-Jährige endlich finden, wonach er schon eine ganze Weile sucht: "Mir fehlt noch mein passendes Puzzleteil! Ich bin ready!" Und er weiß: Diese Zeit könnte für ihn alles verändern...

Das sollte man über den neuen Bachelor wissen:

David ist Halb-US-Amerikaner, gebürtiger Stuttgarter und gelernter Versicherungskaufmann. Als Model und Content Creator hat er sich mittlerweile selbstständig und sein Hobby zum Beruf gemacht. Drei Frauen haben schon immer einen festen Platz in seinem Leben: Seine Mutter, seine ältere Schwester und seine Zwillingsschwester. Mit ihnen ist er aufgewachsen und sie haben ihn geprägt: "Alles, was mich heute ausmacht, habe ich diesen drei Frauen zu verdanken", sagt er. "Vielleicht bin ich deshalb ein bisschen feinfühliger und empathischer als andere Männer." Fehlt noch eine weitere Frau - die EINE. Dafür ist David nach vier Beziehungen und nunmehr drei Jahren als Single mehr als bereit: "Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich sage: 'Hey, hier ist Platz an meiner Seite!' Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann."

So sollte die Frau sein, die Davids Herz erobern kann:

Eine Frau, mit der er sich das vorstellen könnte, sollte genau wie David selbst empathisch und selbstreflektiert sein. "Sie sollte wissen, was sie im Leben will." Eine absolute Couchpotato könnte es bei dem Fitness-Fan und 1,86m großen Muskelpaket schwer haben: "Sport hat für mich auch etwas mit Selbstliebe zu tun. Man bringt dem eigenen Körper damit ein Stück Dankbarkeit entgegen." Nonstop sporteln ist aber nicht nötig: "Es ist schön, wenn man Interessen teilt. Aber Liebe bedeutet auch, dass beide in einer Partnerschaft weiterhin Raum haben, den Dingen nachzugehen, die sie erfüllen. So kann man voneinander lernen und sich auch selbst neu kennenlernen."

Das erwartet David von seiner Liebesreise:

Neben der Hoffnung auf die große Liebe, geht David fest davon aus, dass er als Bachelor auch neue Seiten an sich selbst entdeckt: "Sicherlich werde ich Emotionen fühlen, die ich so noch nicht erlebt habe und die mich an Punkte bringen, an denen ich bisher in meinem Leben noch nicht war. Ich denke, ich werde mich selbst auf vielen Ebenen ganz neu kennenlernen und bin offen für neue Erkenntnisse." Offen sollten auch die Frauen sein, die auf der Liebesreise um Davids Herz buhlen: "Mir ist wichtig, dass mir die Frauen viel von sich erzählen. Ich hoffe auch, dass sie dabei sind, um sich zu verlieben - und keine anderen Absichten haben. Es ist völlig legitim, wenn jemand mehr Reichweite möchte. Aber bitte nicht auf Kosten meiner Gefühle."

Eine Dating App hat David übrigens noch nie genutzt - sondern stürzt sich direkt ins Blind Date seines Lebens.

Alle Folgen der 13. Staffel von "Der Bachelor" sind jeweils eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

Weitere Infos und Videos rund um David und "Der Bachelor" finden die Zuschauer:innen wieder exklusiv bei RTL.de, auf dem offiziellen Instagram-Account (bachelor.rtl) und auf der offiziellen RTL-Facebook-Seite von "Der Bachelor".

