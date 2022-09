RTL Television GmbH

Die Basketball-Heldenreise bei RTL geht weiter!

Deutschland vs. Spanien am 16.9. um 20:15 Uhr - Das EM-Halbfinale der deutschen Basketball-Nationalmannschaft live im Free-TV

Deutschland ist im Basketball-Fieber: Nach einem historischen Sieg gegen Favorit Griechenland setzt das Team um Kapitän Dennis Schröder seine mitreißende Heldenreise bei der Heim-EM fort! Auch RTL bleibt am Ball und präsentiert den Halbfinal-Kracher der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegen Spanien im Free-TV. Im Rahmen der Sublizenzvereinbarung mit Telekom überträgt der Kölner Sender die hochspannende Entscheidung um den Final-Einzug am 16. September um 20:15 Uhr (Tip-Off 20:30 Uhr). Moderatorin Laura Papendick begrüßt die Fans live aus der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Kommentiert wird die Übertragung erneut von Frank Buschmann.

Bereits für das Viertelfinale des DBB-Teams gegen NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo änderte RTL am Mittwochabend kurzfristig das Programm. Bis zu 2,51 Millionen Zuschauer:innen verfolgten in der Spitze den phänomenalen Auftritt. Punkten konnte die Übertragung insbesondere im letzten Viertel mit einem herausragenden Marktanteil von 18,0 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

