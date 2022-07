RTL Television GmbH

RTL feiert großen Show-Abend mit den Supernasen Mike Krüger und Thomas Gottschalk

Immer der Nase nach! Am Samstag, 20. August 2022 feiert RTL die zwei Entertainment-Legenden Mike Krüger und Thomas Gottschalk mit einem großen Show-Abend. Dazu blickt der Kölner Sender mit einer Jubiläums-Show, einer Dokumentation und einer Radio-Show im TV auf das 40-jährige Bestehen der 80er-Jahre-Kulfilmreihe "Die Supernasen" zurück. Dieser Abend riecht nach den guten alten Zeiten, jeder Menge Spaß und schönen Erinnerungen.

Lockere Sprüche, unbeschwerter Humor und abgefahrene Styles - wohl niemand sonst stand in den 80ern so sehr dafür, wie Mike Krüger und Thomas Gottschalk. In der großen Jubiläumsshow "40 Jahre Supernasen - mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk", moderiert von Laura Wontorra, feiern die zwei Kult-Nasen ab 20.15 Uhr sich und die guten alten Zeiten mit einer großen Party mit Musik von damals, tollen Aktionen und vielen Überraschungsgästen.

Im Anschluss, ab 23.00 Uhr, zeigt RTL die Dokumentation "Mein Papa, die Supernase!", die den Kult rund um die Supernasen-Filme aus der Sicht von Roman Gottschalk beleuchtet. Der 39-Jährige ist zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Vater vor der Kamera zu sehen. Um 0.00 Uhr kapern dann Mike Krüger und Thomas Gottschalk mit der Show "Piratensender Powerplay V2.0 - Mit Mike & Thommy" deutschlandweit die RTL-Radiostationen. Erstmals sind beide wieder gemeinsam im Radio zu hören - und dabei bei RTL zu sehen.

Weiter Infos zum großen "Supernasen" Show-Abend hier im Media Hub.

Die Jubiläumsshow "40 Jahre Supernasen - mit Mike Krüger & Thomas Gottschalk" wird vor Publikum am Dienstag, 16. August 2022 im Admiralspalast in Berlin aufgezeichnet. Tickets sind hier erhältlich. Produziert wir die Jubiläums- sowie die Radio-Show von der UFA Show & Factual. Redaktionell verantwortlich sind Nils Trümpener und Sean Badem unter der Leitung von Malte Kruber (Head of Producers) und Markus Küttner, Bereichsleiter RTL-Unterhaltung. "Mein Papa, die Supernase!" ist eine Produktion von Lisa Film.

Auf RTL+ stehen die vier "Supernasen"-Filme u.a. hier zum Abruf bereit.

