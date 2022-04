RTL Television GmbH

"Das RTL Turmspringen": Das Live-Sport-Event aus Berlin am 3.6.2022 ab 20:15 Uhr

In dieser Prime Time-Liveshow werden Promis zu Helden: Bei keinem Sportevent liegen Kunst und Qual, Schönheit und Scheitern, Waschbrett und Wampe so nah beieinander. Nackte Angst trifft dabei auf nackte Haut. Was hier zählt, ist der Sprung in die Tiefe, nur geschützt von einem Fetzen Stoff und der eigenen Gänsehaut. Am 3. Juni 2022 zeigt RTL erstmals "Das RTL Turmspringen". Das Live-Sport-Event wird ab 20:15 Uhr aus der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark Berlin übertragen. Tickets sind ab sofort HIER erhältlich: www.turmspringen-tickets.de.

Furchtlose Prominente treten in einem Einzelwettbewerb und einem Synchronwettbewerb gegeneinander an - allein auf sich gestellt oder perfekt abgestimmt im Team. Zuvor gilt: Hartes Training für den Sieg. Die Springer werden im Vorfeld von erfahrenen Trainern trainiert - natürlich mit Kamerabegleitung! Ganz nach dem Motto: Wer nicht leiden will, muss leiden.

Mit dabei sind unter anderem Dschungelkönig Filip Pavlovic, Reality-Star Elena Miras, der erste Prince Charming Nicolas Puschmann, die Bachelors Paul Janke und Dominik Stuckmann, Moderatorin Lola Weippert, die ehemalige Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt, der ehemalige Kunstturner Philipp Boy, Ex-Fußballer Thorsten Legat, die Sänger Marc Terenzi und Jay Khan, GZSZ-Star Felix von Jascheroff sowie viele andere.

Die Moderation übernimmt das eingespielte "Ninja Warrior"-Trio Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra.

Produziert wird das Live-Event von Raab TV. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL hat Alexander Wüster (Executive Producer) unter der Leitung von Malte Kruber (Head of Producer) und Markus Küttner (Unterhaltungschef RTL).

