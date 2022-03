RTL Television GmbH

Flirtalarm bei DSDS: Diese Talente lassen Jury-Herzen höherschlagen!

Letzte Castingfolge am Samstag ab 20:15 Uhr bei RTL

"Ich versuche, ein bisschen mit der Ilse zu flirten!", hat Kandidat Dyn einen klaren Plan für seinen Auftritt in der 10. Castingfolge am 12. März um 20:30 Uhr bei RTL: Er will Jurymitglied Ilse DeLange um den Finger wickeln! Als während seines Auftritts die Flirt-Funken fliegen, erkennt auch Florian Silbereisen die Avancen und lobt: "Flirten war schon mal 1a!". Ein tiefer Blick in die Augen der schönen Holländerin und der 23-jährige Beau aus der Schweiz kommt während seines Songs tatsächlich kurz aus dem Konzept. Doch sein Plan scheint aufzugehen: "Du bist ein geiler Typ! Ich fand es schon ganz schön, als du nah rangekommen bist", scheint die gut gelaunte Ilse die Performance des sportlichen Gesangstalents zu genießen. "Ich habe auch noch andere Qualitäten", geht Dyn aufs Ganze. Da darf ein gestandener Popstar wie Ilse DeLange schon mal kurz erröten!

Auch als die hübsche Melissa Turan (23) aus Wiesloch den Casting-Kubus betritt, staunt die Jury nicht schlecht: "Hot stuff, was für eine schöne Frau!" entfährt es Ilse DeLange beim Anblick der Blondine. Die 23-jährige Kosmetikerin lebt nach dem Motto "No risk, no fun - Leben am Limit!" und ist eine echte Stimmungskanone. Ihr glühendes Temperament lässt sie gerne auf der Bühne raus. Melissa hat bereits eigene Songs veröffentlicht und sogar schon die passenden Musikvideos dazu produziert. Wird sie neben ihrer Optik die DSDS-Jury auch von ihrem Show-Talent überzeugen können?

Songs Jurycasting: "Hotel" von CÉLINE // "Say My Name" von David Guetta feat. Bebe Rexha & J Balvin

Die Fremdsprachenkorrespondentin Madina Rassuli (22) aus Erlangenlebt seit 2013 in Deutschland, spricht sechs Sprachen und liebt dazu auch noch das Singen. Madinas Mutter kommt aus der Ukraine und ihr Vater aus Afghanistan - zwei Länder, denen es aktuell alles andere als gut geht. Trotzdem ist ihr ansteckendes Lachen die Visitenkarte der fröhlichen Madina. Die 22-Jährige hat eine tolle Beziehung zu ihrer Schwester, die sie zu einer Musikschule mitgenommen hat. "Entweder jetzt oder nie, die Bühne ist mein zuhause!", ist ihr Motto für die Castings. Hier hat sie auch schon einige Erfahrung, denn: 2017 schaffte es Madina bei DSDS bis in den Recall!

Song Jurycasting: "Fall In Line" von Christina Aguilera feat. Demi Lovato

Dass sie gut mit Worten umgehen kann, weiß auch Charline Rausch (23) aus Koblenz,die offen und selbstbewusst singt und rappt. Beste Voraussetzungen also, der Jury bei den Castings ihr breites Repertoire präsentieren zu können! Die ausgebildete Kauffrau tanzt gerne und hat ein Händchen für aufwändige Torten, die sie regelmäßig backt. "Durch Musik fühle ich mich frei und kann alle meine Lasten ablegen. Musik ist sehr viel für mich, weil es sie für jeden Gefühlsbereich und für jede Lebenssituation gibt. Doch es ist schon schwer, sich als Rapperin zu behaupten - es ist eben schon ein Männer-Ding", beschreibt die 23-Jährige ihre Passion, mir der sie bei DSDS durchstarten will.

Songs Jurycasting: "Move" von badmómzjay / "If I Ain't Got You" von Alicia Keys

