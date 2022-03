RTL Television GmbH

Wenn es um die Casting-Performances der Kandidat:innen geht, ist die Jury immer hellwach und freut sich über viele musikalische Genres, die es zu beurteilen gilt. Auch in den Pausen im Casting-Kubus kommen die Vollblutmusiker nicht zur Ruhe: Mal schnappt sich Ilse DeLange die Gitarre und singt einen ihrer großen Hits, mal erklärt Florian Silbereisen seinen beiden Jury-Kolleg:innen einen seiner Songtexte und mal stimmt Toby Gad spontan einen "DSDS-Song" an. Als dann auch noch ein Harzer Kinderchor vor dem Casting-Kubus performt, geht der Jury vollends das Herz auf. Der Lohn: Ein symbolischer Recall-Zettel für die Kids. Doch das Highlight der 9. Castingfolge am 5. März um 20:15 Uhr bei RTL soll noch kommen: Ilse DeLange vergibt ihre Goldene CD an ein ganz besonderes Gesangs-Talent! Wer von diesen Kandidat:innen wird es sein?

Motivation hat einen Namen: Pascal Stenzel (28) aus Köln!Beruflich ist er Motivationscoach und sieht in allem und jedem etwas Positives. "Musik ist der Schlüssel zur emotionalen Schatzkiste!", empfindet Pascal und singt unter anderem, wenn er U-Bahn-Treppen hoch- und runterläuft. Durch den frühen Verlust seiner Eltern musste er schnell lernen, seinem Leben etwas Positives abzugewinnen - was ihm bravourös gelungen ist! Gut gelaunt und mit lautem Gesang betritt Pascal den Casting-Kubus und blickt in staunende Jury-Augen. Werden sich seine prominenten Zuhörer von der Energie mitreißen und sich zur Vergabe des Recall-Zettels motivieren lassen?

Song Jurycasting: "Herz über Kopf" von Joris

Saran Sangare (29) aus Köln liebt den Mix aus multikulturellen Einflüssen in der Familie: Ihre Mutter ist Türkin und ihr Vater stammt aus Guinea. Auch in ihrem Job hat sie Kontakt zu vielen Kulturen und engagiert sich für Flüchtlinge im Ausländeramt. Die hilfsbereite Saran ist eigentlich ausgebildete Bühnentänzerin und entdeckte ihre Liebe für das Singen erst spät. Trotzdem möchte sie die Jury überraschen und eine eindrucksvolle Gesangs-Performance abliefern. Ganz besondere Unterstützung bekommt sie dabei von ihrem Bruder Nazim, der als Profi-Fußballer bei Fenerbaçe Istanbul in der Türkei große Bekanntheit genießt und ihr aus der Ferne die Daumen drückt.

Song Jurycasting: "At Last" von Etta James

Multikulti ist auch das Motto von Lisandra Estevez Gonzalez (23) aus Würzburg: Ihre Mutter kommt aus Peru, ihr leiblicher Vater aus Kuba und ihr Stiefvater stammt aus Frankreich. "Lizzy" ist eine ständige Frohnatur und lebt in einer WG mit ihrem Freund und einem Kumpel. Die Kinderkrankenschwester in Ausbildung tanzt gerne Bachata und hat das gute Rhythmusgefühl wohl von ihren Eltern geerbt. Ihre musikalischen Favoriten sind allerdings eher südländisch untypisch: Lisandra steht nämlich auf deutschen Schlager!

Song Jurycasting: "Ich" von Sarah Engels

"Die Musik gab mir schon so oft die Möglichkeit, Erlebtes durch bestimmte Songs nachzuempfinden und so Schmerz und Trauer besser verarbeiten zu können", beschreibt der 24-Jährige Domenico Tarantino (24) aus Hamburg seinen ganz persönlichen Stellenwert für Musik in seinem Leben. Für Aufmerksamkeit sorgt der 24-Jährige regelmäßig in Hamburgs Karaoke-Bars, wo er sich als Sänger einen Namen gemacht hat. Einen guten Ausgleich findet der Bänker in seiner Freizeit beim Tanzen und hat Spaß mit High-School-Musical-Workouts. Motiviert von seinem guten Freund Daniel "Ludi" Ludwig, dem DSDS-Halbfinalisten des letzten Jahres, möchte Domenico nun den Recall erreichen!

Song Jurycasting: "Bruises" von Lewis Capaldi

