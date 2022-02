RTL Television GmbH

Mit Schwung von null auf Pole Position: "Let's Dance" startet mit 4,38 Mio. Zuschauern in die neue Tanzsaison

Mit der Kennenlernshow zur Nr.1 des Tages

Köln (ots)

4,38 Mio. Zuschauer zum Start von "Let's Dance"

Tagessieg bei 14-49 und 14-59

Höhere Marktanteile als zum Start im Vorjahr

Ein QUICK STEP der besonderen Art: Kaum eröffnet "Let's Dance" das Parkett, tanzt Deutschlands beliebte Unterhaltungsshow der Konkurrenz davon. Hervorragende 21,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen (1,39 Millionen) waren gestern zum Staffelauftakt, moderiert von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, an den Bildschirmen dabei - mehr noch als im Vorjahr (2021: 19,9 %). Bei den Zuschauern 14-59 Jahre holte die beliebte Tanzshow starke 19,0 Prozent Marktanteil (2,38 Mio) - 2021 waren es 18,4 Prozent. Damit war der Auftakt der 15. Staffel in beiden Zielgruppen die Nummer 1 des Tages und ließ die Konkurrenz auf dem Sendeplatz weit hinter sich. Insgesamt sahen durchschnittlich 4,38 Millionen Zuschauer (MA: 16,1 %) "Let´s Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow". Nächsten Freitag, 25. Februar 2022, 20.15 Uhr, geht "Let's Dance" mit der ersten der zwölf regulären Liveshows weiter.

Im Anschluss lief auch "Exclusiv Spezial" sehr erfolgreich: Direkt nach der Show präsentierte Frauke Ludowig live vom Tanzparkett Details zu "Let's Dance" und 2,17 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren waren im Schnitt dabei (MA: 14,5 %). Sehr gute 16,1 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (1,20 Mio.) sahen an den Bildschirmen zu, bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil starke 18,0 Prozent (0,68 Mio.)

Mit einem Tagesmarktanteil von 13,4 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern lag RTL am Freitag deutlich vor allen anderen Sendern (ZDF: 10,0%, ProSieben: 7,8 %, Sat.1: 6,6 %, VOX: 6,2 %, ARD: 6,0 %).

In Gruppentänzen durften die 14 Prominenten erstmals zeigen, ob und welches Tanztalent in ihnen schlummert. Jeder Star wurde anschließend von Motsi Mabuse Jorge González sowie Gast-Juror Rúrik Gíslason individuell beurteilt und benotet. Der "Dancing Star 2021" sprang kurzfristig für den an Corona erkrankten Joachim Llambi ein. Auch die Zuschauer konnten per Telefon- und SMS-Voting für ihren Liebling stimmen. Moderatorin, Podcasterin und Geschäftsfrau Amira Pocher sicherte sich im Gesamtvoting das Direktticket in die zweite reguläre Show und kann entsprechend kommende Woche nicht rausgewählt werden.

In der Kennenlernshow erfuhren die Stars außerdem live, wer mit wem in den nächsten Wochen trainieren, verzweifeln oder gar seine ganz persönliche Heldenreise antreten wird. Profitänzerin Renata Lusin, die 2021 zusammen mit ihrem Ehemann, Profitänzer Valentin Lusin, "Let's Dance - Die große Profi-Challenge" gewann, durfte sich ihren prominenten Tanzpartner aussuchen und entschied sich für den 1,42m großen Paralympics-Weltmeister Mathias Mester. Renata Lusin: "Ich möchte Leuten beweisen und zeigen, dass tanzen keine Norm und keine Grenzen hat!"

