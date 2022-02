RTL Television GmbH

Riesige Gesamtreichweite für das RTL-Dschungelcamp

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" begeistert über 60 Millionen Deutsche

Köln (ots)

Das Thema "Dschungelcamp" erreicht knapp 90 Prozent aller Menschen in Deutschland

Täglicher Primetime-Sieg für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei 14-59 Jahre

Glänzende Dschungelzahlen zum Abschluss der 15. Staffel: In den vergangenen zwei Wochen war "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - erstmalig aus dem südafrikanischen Dschungel - ein Garant für hervorragende Marktanteile bei RTL und das bestimmende Thema über alle Plattformen von RTL Deutschland hinweg. Die crossmediale Gesamtreichweite über alle Sendungen und Beiträge zu IBES über alle Kanäle (TV, Print, Digital und Radio) lag bei über 60 Millionen Zuschauer:innen und User:innen ab 14 Jahre. Damit hat das Thema Dschungelcamp bis einschließlich der Wiedersehensshow am Sonntag knapp 90 Prozent aller Menschen in Deutschland erreicht.*

An den vergangenen 16 Tagen war das Dschungelcamp täglich Primetime-Sieger mit durchschnittlich 26,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und 15 Mal der Sieger mit durchschnittlich 29,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. An den Dschungeltagen holte RTL 14 Mal den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen und 12 Mal bei den 14- bis 59-Jährigen. Im linearen TV lag die Nettoreichweite über die Staffel hinweg bei 35 Millionen Zuschauer:innen.**

Der Dschungel war auch im Audiobereich erfolgreich: Der Podcast zu den Dschungelkandidat:innen sowie die täglichen Dschungelrückblicke gehörte zu den Top-Formaten auf AUDIO NOW.***

Über 2.500 Posts und Tweets rund um den Dschungel sorgten seit Dschungel-Start für beeindruckende 206 Mio. Impressions über alle Social-Media-Kanäle von RTL Deutschland (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter).

*Quelle: best for planning 2021 II, eigene Berechnung/Grundgesamtheit: Bevölkerung ab 14 Jahre

**Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / RTL DATA / vorl. gew. / Stand: 7.2.2022 (Kum. Netto-RW) / alle Sendungen & Die Stunde danach & Begleitberichterstattung

***Quelle: Acast, Podcast-Abrufe 10.01.-06.02.2022

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell