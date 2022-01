RTL Television GmbH

Von Oldie bis Rap bei "Deutschland sucht den Superstar": Mit diesen Talenten steht das neue DSDS in den Startlöchern

Köln (ots)

Mittendrin und zum Greifen nah: In der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", ab Samstag, 22. Januar, 20.15 Uhr bei RTL, finden die Castings dort statt, wo das Leben pulsiert: Mitten auf dem Marktplatz in Wernigerode und Burghausen. Jede/r bekommt hier eine Chance - und alle können dabei zusehen, denn die Talente singen in einem gläsernen Kubus vor der Jury. Mit Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad wird die neue DSDS-Jury so musikalisch wie nie: "Ich mag alle Musikrichtungen - und es ist mir völlig egal, was eine Kandidatin oder ein Kandidat singt. Hauptsache, er macht´s gut!", bringt Florian Silbereisen die DSDS-Philosophie für die 19. Staffel auf den Punkt. Von Schlager bis Rap, von Oldie bis Hardrock, die Sängerinnen und Sänger wissen so manches Mal zu überraschen. Lachen, weinen, Gänsehaut garantiert!

Das sind die Kandidat:innen der ersten Castingfolge von "Deutschland sucht den Superstar" 2022:

Mit Schwung und Elan ins DSDS-Abenteuer starten - das will das ostwestfälische Brüderpaar Gianni (17) und Harry (21): Als Mitglieder einer Zirkusfamilie ist es für sie nichts Neues, ein Publikum zu unterhalten. Werden sie auch die DSDS-Bühne mit ihrem Faible für Oldies verzaubern können?

Verzaubern möchte auch Blondine Jessica (21) aus Köln, die genau weiß, wie sie ihre weiblichen Reize einzusetzen hat. Bleibt abzuwarten, ob sie auch die Jury in kürzester Zeit um den Finger wickeln kann...

Der gesprächige Michael (27) reist mit Hund Fluffy an uns outet sich als großer Florian Silbereisen-Fan. Mit seiner Party-Performance animiert er die Jury sogar zu einer Polonaise quer durch den Glas-Kubus.

"Das ist wahnsinnig schwer zu singen", hat Jurymitglied Toby Gad eine klare Meinung zu Jessikas (24) kühnem Vorhaben, "If I Were A Boy" von Beyoncé zu performen - schließlich hat er selbst den Song für den Superstar produziert. Wird sich die Hommage an die Jury am Ende auszahlen?

Star-Appeal und Bühnenpräsenz beansprucht auch der selbstbewusste Roberto (28) und macht eine klare Ansage: "Ich will das Ding gewinnen, ich mache keinen Spaß. Ich hole mir die Krone!" Jetzt muss der coole Hanseate seinen Worten nur noch gesangliche Taten folgen lassen.

Ähnlich cool kommt Rapper Salja (24) daher - und sorgt bei der Jury mit seiner Eigenkomposition "Kinderheim" über seine Lebensgeschichte für ungläubiges Staunen.

Mit gleich zwei Hits möchte Melissa (18) im Casting überzeugen und hat eine klare Message: "Ich bin heiß auf DSDS!". Noch ahnt sie allerdings nicht, welch großer Schicksalsschlag ihrer persönlichen Verfassung alles abverlangen wird...

Medizinstudent Din (24) bringt seine Gitarre zum Einsatz und strotzt nur so vor Selbstbewusstsein: "Ich werde der nächste Superstar - wer sonst?" Wird der gebürtige Bosnier die Jury mit Gesang und Instrument vom Hocker hauen?

Dass es mit dem Ego sogar noch ein bisschen weiter gehen kann, beweist Tausendsassa Roberto (26): "Ich werde DSDS auf den Kopf stellen!", macht der quirlige Ostwestfale Appetit auf seinen spektakulären Auftritt mit einem selbst geschriebenen Party-Song.

Spätestens, als Abigail (17) die Jury zu Tränen rührt und Ballerina Michelle (18), das Schweizer Zimmermädchen Melanie (21) sowie Tanz-Girl Lia (18) ungeahnte Talente offenbaren, steht fest: Auch in diesem Jahr ist DSDS bereit, die Zuschauer zu verzaubern!

Weitere Informationen und Fotos rund um DSDS und die Kandidat:innen der ersten Folge finden Sie ebenso wie O-Töne der Jury im Media Hub von RTL Deutschland.

RTL zeigt die Reise zum neuen Superstar ab Samstag, 22. Januar 2022, 20.15 Uhr in 10 Casting-Folgen, im Januar/Februar werden zwei davon auch am Dienstag (25.1. und 1.2.) gezeigt, bevor vier Recall-Folgen starten und DSDS 2022 mit vier Live-Shows endet. Bei RTL + werden die Aufzeichnungen ab Folge 2 jeweils vorab abrufbar sein.

Produziert wird "Deutschland sucht den Superstar" von UFA Show & Factual GmbH.

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell