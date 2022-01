RTL Television GmbH

Auf die Plätze, fertig, tanzen: Startschuss für "Let's Dance" 2022

Das sind die ersten Promis fürs Parkett

Köln (ots)

Das Warten hat ein Ende: Schon bald ist Freitag wieder Tanztag bei RTL. Den Auftakt macht am 18. Februar, 20.15 Uhr "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow", in der 14 tanzwillige Stars live erfahren, mit wem sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten üben und das Tanzparkett erobern dürfen.

Knochenhartes Training, Tränen, Schweiß und jede Menge Muskelkater - "Let's Dance" ist auch 2022 für 14 Prominente DIE Herausforderung des Jahres. Wer wagt sich diesmal aufs Parkett von Deutschlands beliebtester Tanzshow? Mit dabei sind unter anderem

Sängerin Michelle

Schauspieler Hardy Krüger Jr.

Instagrammerin und Model Cheyenne Ochsenknecht

Schauspieler Timur Ülker

Schauspielerin & Moderatorin Sarah Mangione

Leichtathlet & Paralympics-Star Mathias Mester

Nachwuchspolitikerin & Autorin Caroline Bosbach

Wer hat zwei linke Füße und welcher Star entpuppt sich als Naturtalent? Wer mausert sich zum Zuschauerliebling? Und wer beerbt Rúrik Gíslason und wird Dancing Star 2022?

Victoria Swarovski und Daniel Hartwich moderieren "Let's Dance" und Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilen auch 2022 das Können und Versuchen der Stars.

