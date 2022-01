RTL Television GmbH

Lieber Bachelor, kommt hier deine Traumfrau? Diese Single-Ladys kämpfen ab 26. Januar um das Herz von Dominik Stuckmann

Köln (ots)

Von Kiel bis München, aus Österreich und Marbella: 22 Frauen aus allen Winkeln der Republik und darüber hinaus haben sich auf den weiten Weg nach Mexiko gemacht, um Dominik Stuckmann, den Bachelor 2022, kennenzulernen. Doch wer passt am besten zu dem sportlichen Sonnyboy? Ob naturverbundene Sportskanone aus Kärnten, Pole Dancerin und selbsternannte "Tratschtant" aus der Pfalz, schachspielende Schönheitskönigin aus Hessen oder modelnde Mama vom Niederrhein - Die Ladys haben alle einiges zu bieten. Aber wer hat die besten Chancen, die letzte Rose zu ergattern?

Die Single-Ladys im Überblick:

Anna (33), Angestellte im öffentlichen Dienst aus Hamburg:

"Protzen und Posen sind absolute No-Gos!"

Bella (24), Auszubildende aus Kiel:

"Der wichtigste Mensch in meinem Leben bin ich selbst."

Bobette (26), Bürokauffrau aus München:

"Ab und zu kann ich eine Diva sein."

Christina Aurora (30), selbstständige Fotografin aus München:

"Ich bin die perfekte Mischung aus Lady und best Buddy."

Christina N. (27), Key Account Managerin aus München:

"Ich mag alles an mir - I'm perfectly imperfect."

Christina R. (23), Sport- und Fitnesskauffrau aus Kaiserslautern:

"Ich bin eine richtige Pfälzer Tratschtant."

Claudia (24), Koordinationsassistentin aus Klagenfurt am Wörthersee (Österreich):

"Mein Traum ist es, dem Einen zu begegnen, der für mich bestimmt ist."

Elina (25), Kauffrau für Büromanagement aus Bad Rappenau:

"Ich bin ehrlich, selbstbewusst und weiß, was ich will."

Emily (23), Fitnesstrainerin aus Klagenfurt am Wörthersee (Österreich):

"Ich hasse es, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe."

Franziska (26), Erzieherin aus Kassel:

"Ich bin nicht nur schön, sondern habe auch was im Köpfchen."

Giannina (21), Studentin aus Viersen:

"Der wichtigste Moment in meinem Leben? Meine Hochzeit. Da freue ich mich drauf, seit ich klein bin."

Irina (29), Fotografin und Brautstylistin aus Leipzig:

"Ich möchte ganz klassisch erobert werden."

Jana-Maria (29), Unternehmerin aus Marbella:

"Mein größter Horror wäre, wenn der Bachelor keine Fernbeziehung führen will."

Jenny (22), Zugbegleiterin aus Dortmund:

"If you never go you will never know."

Josephine (25), Marketingmanagerin und Fitnesstrainerin aus Rehren:

"Nur eine Null hat keine Ecken und Kanten."

Lara (23), Studentin aus Memmingen:

"Mit unspontanen Langweilern kann ich nichts anfangen."

Natalie (24), Teamassistentin aus Erlangen:

"Für Menschen, die mir am Herzen liegen, lasse ich sofort alles stehen und liegen."

Nele (28), Unternehmerin aus Hamburg:

"Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und bin mehr als bereit."

Susanna (27), Social Media Managerin aus Hamburg:

"Intoleranz, Homophobie und Rassismus bringen mich auf die Palme."

Valeria (22), Studentin aus Berlin:

"Manchmal geht mein mexikanisches Temperament mit mir durch."

Vivian (28), Model aus Moers:

"Auch als alleinerziehende Mutter kann man seine Träume verwirklichen."

Yasmin (23), Dualstudentin aus Fürth:

"Mich könnte man in der Wüste aussetzen - ich würde trotzdem neue Kontakte knüpfen."

Auf wen wartet eine ganz besondere Liebesreise? Und wer muss schon in der ersten Nacht der Rosen die Heimreise antreten? Das erfahren die Zuschauer:innen ab dem 26. Januar immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL in der 12. Staffel von "Der Bachelor". Auf RTL+ sind die Folgen jeweils sieben Tage vorab verfügbar.

