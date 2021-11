RTL Television GmbH

Juror Lukas Podolski freut sich am Samstag auf diese Supertalente: Neue Folge "Das Supertalent" am Sa. 6.11. ab 20:15 Uhr bei RTL

Bevor Lukas Podolski für die Halbfinal- und Final-Live-Shows zum "Supertalent" zurückkehrt, nimmt er bereits kommenden Samstag, 6.11., um 20:15 Uhr Platz hinterm Jurypult. Gemeinsam mit Riccardo Simonetti, Chantal Janzen und Michael Michalsky entscheidet er darüber, welche Talente eine Runde weiterkommen.

Lukas Podolski über seinen Einsatz als Supertalent-Juror: "Ich freue mich auf 'Das Supertalent'. Für viele ist es natürlich auch die Chance, etwas zu erreichen, das Ding zu gewinnen, sich ein bisschen Kohle einzustecken und dann vielleicht weiterzugehen. Ich freue mich auf die Talente. Das ist das wichtigste an der Show. Auf Auftritte und einfach darauf, dass die Leute uns begeistern."

In der Sendung gibt er im Gespräch mit seinen Jury-Kolleg:innen aber auch private Einblicke. Über den Druck von außen, dass auch sein Sohn eines Tages eine Fußballkarriere anstreben muss, sagt er: "Alle sagen: er muss, er muss. Aber er muss gar nichts! Wenn er Handwerker wird, dann wird er Handwerker."

Diese Talente sind am Samstag unter anderem bei "Das Supertalent" zu sehen:

Boris Nikolai Konrad (37) aus Kranenburg - Talent: Gedächtniskunst

"Meine Motivation ist, dass alle Menschen wissen, was man alles mit seinem Hirn und seinem Gedächtnis anstellen kann!"

Er ist eines der Superhirne Deutschlands: Gedächtnistrainer Boris Nikolai Konrad ist mehrfacher Team-Weltmeister und hält vier Guinness Weltrekorde. Für Boris sind Gedächtnistechniken viel mehr als nur Tricks und Methoden für eine Sportart. Er weiß um den Nutzen in Alltag und Beruf und erforscht sie sogar. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich mit Gedächtnistraining. Schuld war eigenen Aussagen nach RTL: Als er damals "Die Grips-Show" gesehen hat, war er fasziniert davon, wozu das menschliche Gehirn in der Lage ist. Bei "Das Supertalent" will er zeigen, dass er in der Lage ist, sich die Vornamen und Geburtsdaten Hunderter Zuschauer:innen im Saal zu merken.

Christopher Köhler (36) aus Köln - Talent: Zauberei

"Ich glaube, meine Tricks sind ein bisschen extremer. Mit ein bisschen Blut und ein bisschen schockierender."

Christopher Köhler hat sich der Magie verschrieben, seit er sieben Jahre alt ist. Bekannt geworden ist er mit 23 Jahren als ihm im Live-Fernsehen ein Trick misslang: Mit voller Wucht haute er auf einen Pappbecher, erwischte aber fälschlicherweise den, unter dem sich ein spitzer Nagel verbarg. Jetzt will sich der "Bad Boy der Zauberei" beim Supertalent beweisen und kündigt an: "Heute zeige ich etwas sehr, sehr Gefährliches. Wenn es schief gehen würde, würde ich mich tatsächlich ernsthaft verletzten. Ob dieses Mal alles gut geht?

Francesco Infantone (59) Schramberg - Talent: Spielsteinlaufen

"Meine Kinder denken, dass ich verrückt bin."

Francesco Infantone ist 59 Jahre alt und betreibt eine Pizzeria im baden-württembergischen Schramberg. Der gebürtige Italiener ist Vater von sechs Kindern (zwischen 18 und 34 Jahren). Auf der Bühne von "Das Supertalent" wird Francesco zeigen, an was für einem Rekordversuch er gerade arbeitet: Spielsteinlaufen. Der aktuelle Rekord liegt bei 8 Kilometern. Wie schmerzhaft es sein kann, in einen Legostein zu treten, weiß wohl jede:r, der:die schon mal ein Kinderzimmer betreten hat.

Francescos größtes Hobby ist das Kickboxen. Darin war er 1990 sogar deutscher Meister. Ob ihm das bei seinem schmerzhaften Auftritt helfen wird? Lukas Podolski will es auch wissen und fordert seinen Jury-Kollegen Michael Michalsky heraus, barfuß mit ihm über die Spielsteine zu laufen.

