"Unbreakable - Wir machen Dich stark!"

Einladung zum virtuellen Pressetalk am Dienstag, 2. November, 13.30 Uhr

Reality trifft auf inspirierendes Life Coaching: Für "Unbreakable" (ab 10.11. bei RTL, ab 04.11. auf RTL+) verlassen 10 Prominente nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre Komfortzone. Hardy Krüger Junior, Christian Kahrmann, Jasmin Tawil, Mimi Fiedler, Susi Kentikian, Monika Sozanska, Ekaterina Leonova, Marvin Linke, Eric Stehfest und Osan Yaran gehen in diesem neuen und einzigartigen TV-Projekt über keine roten Teppiche, sondern durch tiefe Täler, in kalte Gewässer, auf schwindelerregende Höhen - und in die Tiefen ihrer Seele. Denn: Ob durch Ängste, Verluste oder Süchte, ihr Leben ist in eine Schieflage geraten, die sie bis heute prägt. Ziel von "Unbreakable" ist es, sie für die Herausforderungen des Lebens zu stärken.

Sind die zehn Prominenten wirklich bereit, körperlich und mental über Grenzen zu gehen? Was haben sie auf ihrer ganz persönlichen Heldenreise erlebt? Und was haben sie aus diesem Abenteuer mitgenommen?

Darüber möchten wir gerne in unserem

virtuellen Pressetalk #unbreakable am Dienstag, 2. November um 13.30 Uhr

mit Ihnen sprechen. RTL Unterhaltungschef Kai Sturm wird gemeinsam mit den "Unbreakable"-Pros Nadja Petranovskaja und Markus von Hauff das neue RTL-Highlight vorstellen, bevor Sie die Möglichkeit haben, mit den prominenten Teilnehmer:innen von "Unbreakable" virtuelle Einzelinterviews zu führen.

Einen ersten Einblick erhalten Sie hier:

https://f.io/8A6amvw8

pw: ub2021

Bitte melden Sie sich bis Donnerstag 18 Uhr unter mandy.berghoff@rtl.de an und nennen uns bei Bedarf Ihre Interviewwünsche. Sie erhalten dann in einer separaten Mail den Zugangslink zum Videocall.

Gerne senden wir Ihnen nach Rückmeldung auch den PREVIEWLINK zur ersten Folge von "Unbreakable".

Wir freuen uns auf Sie!

