Renata und Valentin Lusin und Matthias Steiner sind die erfolgreichsten Athleten bei "Die RTL Sommerspiele"

Über 30 sportbegeisterte Prominente traten an zwei Tagen in insgesamt 14 unterschiedlichen Disziplinen an. Laura Papendick und Daniel Hartwich führten auch am zweiten Abend wieder durch das hochkarätig besetzte Live-Sport-Event.

Und so sieht der Medaillenspiegel aus:

Am Ende der beiden Wettkampftage steht Deutschland ganz oben im Medaillenspiegel. Erfolgreichster Athlet ist Matthias Steiner, der Gold im Bahnradfahren und zwei Silbermedaillen (Tischtennis und Schwimmen) beisteuern kann. Die besten Einzelathleten der Sommerspiele sind aber "Let's Dance"-Stars. Renata und Valentin Lusin standen bei der Siegerehrung insgesamt sieben Mal auf dem Treppchen. Am Ende ist Renata Lusin bei den "RTL Sommerspielen" der beste weibliche Promi. Renata kann für Russland zwei Mal Gold (Rhythmische Sportgymnastik und Weitsprung) und 1 Mal Bronze (Kanufahren) auf ihrem Konto verbuchen. Ehemann Valentin steuert sogar noch eine Medaille mehr für sein Heimatland bei. Der Profitänzer glänzte beim Freistilschwimmen (Gold), holte Silber Im Ringen und auf dem Bahnrad, sowie Bronze beim Klettern.

Dabei wurde die Plattform, die die Live-Sendung bot, auch dafür genutzt, die Betroffenen der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands zu unterstützen. So wird das, was RTL mit dem Gewinnspiel für die Zuschauer:innen der RTL Sommerspiele eingenommen hat, gespendet. Die Hochwasser-Katastrophe hat auch die sportlichen Promis sehr mitgenommen. Aus diesem Anlass haben sie ihre Trikots unterschrieben und werden diese auf CharityUnited.de versteigern. Der Erlös geht an die Betroffenen.

Für Thorsten Legat endete der Medaillentraum vorzeitig. Nachdem er an Tag 1 im Ringen keine Chance gegen Evil Jared hatte, wollte "Kasalla" dafür beim Klettern richtig Gas geben. Ganz offenbar ein bisschen zu viel. Denn bei den Proben passierte das Drama. "Ich wollte mich hochkatapultieren mit einem Sprung - rutsche ab und dann hat es richtig geknallt", so Thorsten Legat. Diagnose: Ein Muskelbündelriss in der rechten Wade. "Dass ich mit 52 sowas noch mal kriege, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber so ist das Leben. Ich komme wieder. Ist doch klar. Das dauert jetzt vier, fünf Wochen und dann ist es wieder ok", verspricht die Sportskanone.

Die zweite Live-Show "Die RTL Sommerspiele" erzielt in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer einen Marktanteil von 7,4 Prozent sowie 8,8 Prozent in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer.

Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 18.07.2021

