Ab 16.8.: Jeweils montags bis donnerstags um 22.15 Uhr

Pinar Atalay moderiert ab Herbst "RTL Direkt" im Wechsel mit Jan Hofer

Direkt ins Thema. Direkt dort, wo es passiert. Direkt gefragt - ohne Umwege: Am 16. August startet "RTL Direkt", das neue Nachrichtenformat in der RTL-Primetime mit Jan Hofer. Jeweils montags bis donnerstags um 22.15 Uhr bietet "RTL Direkt" in 20 Minuten mit Studiogästen sowie einem Reporterteam einen umfassenden Blick auf die Themen, die Deutschland bewegen. Ab Herbst ergänzt dann Pinar Atalay das Team und moderiert die Sendung im Wechsel mit Jan Hofer.

Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS: "RTL Direkt ist nicht einfach ein weiteres Nachrichten- oder Talkformat. Die Sendung verbindet das Beste aus beiden Welten. Wir freuen uns sehr, dass wir neben Jan Hofer auch Pinar Atalay für die Moderation gewinnen konnten. Die beiden werden die Menschen kompakt, direkt und verständlich auf den neuesten Stand bringen, damit sie bestens informiert und durchaus auch mit einem Augenzwinkern in die Nacht verabschiedet werden."

