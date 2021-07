RTL Television GmbH

5. Jahrestag: Attentat München

RTL und TVNOW mit Themenschwerpunkt am 22. Juli

Am 22. Juli 2016 tötet ein Mann bei einem rechtsradikal motivierten Attentat im Olympia-Einkaufszentrum in München neun Menschen, zahlreiche werden schwer verletzt. Den Jahrestag dieser grausamen Tat nehmen RTL und TVNOW nun zum Anlass und setzen einen umfangreichen Themenschwerpunkt.

Ab 20.15 Uhr rekonstruiert das Stern TV Spezial "22. Juli - Eine Stadt in Angst" die Geschehnisse des Anschlags und stellt in einer rund dreistündigen Sendung die Erlebnisse der betroffenen Menschen, die in Stunden der Angst und Panik zu Überlebenden und Rettern wurden, in den Mittelpunkt. Moderator Steffen Hallaschka spricht mit den Angehörigen der Opfer, den Augenzeugen und Helfern über ihr schweres Trauma, die Todesangst aber auch ihren Mut. Zu den Helden des 22. Juli 2016 zählen unter anderem Hüseyin B., der über einen quälend langen Zeitraum einem schwerverwundeten Jungen Beistand leistete oder Fatmir A., dessen Sohn als Einziger aus einer Gruppe von sechs Freunden das Attentat überlebte. Im Gespräch mit Steffen Hallaschka schildern sie die Geschehnisse des Abends, der ihr ganzes Leben auf tragische Weise verändert hat.

Auf TVNOW ist bereits ab dem 15. Juli die Dokumentation "Amoklauf München: Eine Stadt in Angst" abrufbar. In der vierteiligen Doku zeigt der Streaming-Anbieter der Mediengruppe RTL die Chronologie des Verbrechens, den Hintergrund des Täters, sein Leben, seinen Antrieb und seinen Wahn. Außerdem findet sie mit Hilfe von Experten Erklärungen, wie eine ganz spezielle Dynamik an diesem Tag entstehen konnte und was Social Media damit zu tun hatte. Immer wieder kommen Experten, Augenzeugen, Betroffene und Ersthelfer zu Wort und ordnen das Geschehen von damals ein. Dabei auch RTL-Anchorman Peter Kloeppel, der damals im Studio auf dem Laufenden hielt. Zum Schluss wird klar, wie nachhaltig die Folgen des Amoklaufs auch heute noch sind.

Produziert wird die Doku-Reihe "Amoklauf München: Eine Stadt in Angst" von der Imago TV Film- und Fernsehproduktion GmbH.

