Info-Offensive: Christopher Wittich erweitert Moderationsteam von RTL Aktuell

Ab August verstärkt mit ntv Moderator Christopher Wittich (38) ein weiterer Journalist das Moderationsteam um Peter Kloeppel, Charlotte Maihoff, Anna Fleischhauer und Maik Meuser bei "RTL Aktuell". Der gebürtige Eisenacher wird die neue Ausgabe um 16:45 Uhr präsentieren und auch weiterhin bei ntv moderieren.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Christopher Wittich einen gleichermaßen kompetenten und sympathischen Kollegen im Moderationsteam von RTL Aktuell begrüßen können, der bereits als Reporter und Moderator langjährige Erfahrungen gesammelt hat", so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS.

"Die Menschen bestmöglich zu informieren, macht für mich den Reiz am Nachrichtengeschäft aus", so Christopher Wittich. "RTL Aktuell ist die erfolgreichste Hauptnachrichtensendung bei den Jungen im deutschen Fernsehen - Teil dieses starken Nachrichtenteams zu werden, freut mich riesig."

Christopher Wittich gehört seit 2014 zum Moderationsteam des Nachrichtensenders ntv. Nach seinem Studium volontierte er bei RTL Hessen und ist seitdem auch als nationaler und internationaler Reporter für die Mediengruppe RTL tätig. So berichtet Christopher Wittich seit 2017 regelmäßig aus Berlin und war 2020 im Zuge des Brexits in Brüssel sowie bei den US-Wahlen in Washington im Einsatz.

