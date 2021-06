RTL Television GmbH

Einladung zur PK "Die RTL Sommerspiele" am 25. Juni, 12 Uhr: Kevin Großkreutz, Alessandra Meyer-Wölden, Laura Papendick, Matthias Steiner u.a. stellen sich Ihren Fragen!

Köln (ots)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nach der Fußball-EM ist vor Olympia - und genau zwischen diesen beiden Sportevents ist auch bei RTL Kraft, Ausdauer und eiserner Wille gefragt! Denn am 16. und 17. Juli feiert mit "Die RTL Sommerspiele" ein neues Mega-Sport-Event Premiere! In zwei aufeinanderfolgenden Primetime-Live-Shows, jeweils um 20:15 Uhr, messen sich mehr als 30 sportbegeisterte Prominente aus verschiedenen Nationen in 14 olympischen Disziplinen - und müssen alles geben! Live aus der QUARTERBACK Immobilien ARENA, Leipzig präsentieren Daniel Hartwich und Laura Papendick das spannende Sport-Event für die ganze Familie, bei dem es für die ambitionierten Wettkämpfer:innen um Medaillen, Ruhm und Ehre geht.

Bevor das Sport-Spektakel startet, laden wir Sie herzlich zu einer Pressekonferenz am 25. Juni 2021 um 12 Uhr aus den Räumen des 1. FC. Kölns im RheinEnergieSTADION in Köln ein. Live vor Ort stellen sich Moderatorin Laura Papendick und einige der prominenten Teilnehmer:innen der RTL Sommerspiele Alessandra Meyer-Wölden, Sabrina Mockenhaupt, Luna Schweiger, Kevin Großkreutz, Thorsten Legat und Matthias Steiner Ihren Fragen. Moderator Cornelius Strittmatter wird durch die Pressekonferenz führen.

Damit die Einhaltung des Hygienekonzepts gewährleistet werden kann, werden alle Journalistinnen und Journalisten virtuell zugeschaltet. Um einen Zugangslink zu erhalten, melden Sie sich bitte bis zum 23. Juni unter kommunikation.sommerspiele@mediengruppe-rtl.de an.

Pressekonferenz "Die RTL Sommerspiele" im Überblick:

WANN? Freitag, 25.06.2021, um 12:00 Uhr

WO? Überall dort, wo Sie stabilen Zugang zum Internet haben.

