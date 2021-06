RTL Television GmbH

Top-Quote für DFB-Testspiel gegen Dänemark

Bis zu 7,35 Millionen sehen Remis der Nationalelf bei RTL

Köln

Herausragende Quoten für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei RTL. In der Spitze sahen bis zu 7,35 Millionen Zuschauer:innen den vorletzten Leistungscheck des DFB-Teams vor der Europameisterschaft. Am Ende trennten sich Deutschland und Dänemark 1:1. Die Live-Übertragung aus Innsbruck, bei der Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seine RTL-Premiere als TV-Experte feierte, verfolgten im Schnitt 6,35 Millionen Fans und sorgten für hervorragende 25,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Insbesondere die 14 bis 49-Jährigen fieberten mit, wie die Weltmeister Mats Hummels und Thomas Müller ihr Comeback in der Nationalelf feierten. In der Zielgruppe punktete die Länderspielübertragung mit 27,8 Prozent Marktanteil (14-59: 25,6 %).

Im Nachgang des Livespiels überzeugten die Highlights sowie die Aufzeichnung zur "Nacht der Legenden" auch zu später Stunde noch 1,55 Millionen Zuschauer:innen und erzielte bei den 14- bis 49-Jährigen starke 13,7 Prozent Marktanteil (14-59: 12,4 %). In der "Nacht der Legenden" führten Laura Wontorra und Uli Hoeneß durch die feierliche Zeremonie zur Aufnahme zehn weiterer, verdienter Nationalspieler in die Hall of Fame des deutschen Fußballs. Die "Nacht der Legenden" ist auf TVNOW auch weiterhin in einer rund 60-minütigen Version abrufbar.

Mit einem Tagesmarktanteil von 15,2 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen lag RTL am Mittwoch vor allen anderen Sendern und setzte sich auch bei den 14- bis 59-Jährigen mit 13,8 Prozent klar vor die Wettbewerber.

Am kommenden Montagabend (7. Juni) überträgt RTL auch das letzte Testspiel vor der EM, wenn die Mannschaft um Bundestrainer Joachim Löw in Düsseldorf auf Lettland trifft (live um 20.15 Uhr).

Quelle: AGF / GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 03.06.2021

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell