"Let's Dance": Comeback für Nicolas Puschmann und Tanz-Aus für Ilse DeLange!

Comeback für Nicolas Puschmann (30) bei "Let's Dance": Nachdem er nach der 8. Show am vergangenen Freitag Deutschlands schönste Tanzshow überraschend verlassen musste, bekommt "Prince Charming" am Freitag, 7. Mai, ab 20:15 Uhr, als zuletzt ausgeschiedener Kandidat eine zweite Chance beim Tanzduell der Stars. Der Grund: Musikerin Ilse DeLange (43), die bereits in der 7. Show verletzungsbedingt pausieren musste, verlässt nun den Tanzwettbewerb vorzeitig, da ihr Fuß noch nicht zu 100 Prozent belastbar ist.

Ilse DeLange: "Leider muss ich schweren Herzens meinen Platz bei `Let´s Dance` freigeben. Die Unsicherheit um meinen Fuß ist einfach zu groß. Ich freue mich sehr für Nicolas und Vadim und darüber, die Zwei am Freitag wieder auf dem Parkett zu sehen!"

Ilse DeLange (43) tanzte mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (30) bei "Let´s Dance". Bereits in der 7. Show hatte die Musikerin Probleme mit dem rechten Fuß und musste pausieren. Dennoch trat sie in der 8. Show an (Contemporary, "Take Me To Church", Jasmine Thompson, 24 Punkte und Discofox-Marathon, 1 Punkt), doch nun ist ihre Tanzreise vorzeitig zu Ende. Das Tanz-Aus für Ilse DeLange bedeutet eine zweite Chance für den zuletzt ausgeschiedenen Kandidaten Nicolas Puschmann. Gemeinsam mit Profitänzer Vadim Garbuzov darf er am Freitag, 7. Mai 2021, 20:15 Uhr, live bei RTL weiter tanzen.

Nicolas Puschmann: "Ich bin emotional total durcheinander: Erst das unerwartete Ausscheiden, nun zurück auf dem Tanzparkett! Es tut mir wahnsinnig leid für Ilse, dass sie aufgrund einer Verletzung aus dem Wettbewerb ausscheiden muss. Ihr wünsche ich eine rasche Genesung. Aber natürlich bin ich dankbar für diese 2. Chance und freue ich mich, dass meine ´Let's Dance´-Reise mit Vadim nun weitergeht."

