RTL Television GmbH

Günther Jauch über #Kontrollverlust, #FreudeAnAnarchie und #Freundschaften

Neue Live-Shows: "Denn sie wissen nicht, was passiert!..."

Köln (ots)

Live, spontan und völlig planlos geht das Spaß-Spektakel "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" mit drei neuen Shows jeweils samstags am 10., 17. und 24. April 2021, 20:15 Uhr, bei RTL endlich weiter. Drei Ahnungslose tanzen wieder auf dem Vulkan und geben alles. Ohne Proben, mit Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz. Im Interview spricht Günther Jauch über Kontrollverlust, Freude an der Anarchie und Freundschaften.

Günther Jauch im Interview: "Der Kontrollverlust ist schon programmiert..."

1. Was ist für Sie das Besondere an DSWNWP?

GJ: "Dass sich Barbara, Thomas und ich tatsächlich im Fernsehen darauf einlassen, nicht zu wissen, was passiert. Da ist ja der Kontrollverlust schon programmiert, wenn noch nicht mal feststeht, wer das Ganze überhaupt moderiert. Insofern ist bei dieser Sendung Freude an der Anarchie gefragt."

2. Jede Folge ist eine Reise ins Ungewisse und Sie müssen improvisieren: Zuletzt spielten die Akteure u.a. "lebendiger Plattenspieler". Haben Sie vor einer Show manchmal Sorgen, was da auf sie zukommen könnte?

GJ: "Nein. Ich frage vor jeder Sendung, ob ich sportlich in irgendeiner Weise gefordert werde und die Antwort lautet sowieso immer ja. Irgendwann werden wir festlegen müssen: Wer ein Zipperlein hat, darf bzw. muss moderieren."

3. Bereiten Sie sich auf die Show vor?

GJ: "Absolut nicht. Was sollte ich denn auch vorbereiten?"

4. Der Fernsehpreis 2020 ging an DSWNWP. Ist der Preis nur Freude oder auch Ansporn?

GJ: "Der Preis ist eine schöne Anerkennung dafür, dass sich die Kolleginnen und Kollegen von der Produktionsfirma i&u wirklich etwas Neues ausgedacht haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass etwas Ähnliches gerade auch bei Pro7 über den Sender geht... Darüber freuen wir uns natürlich noch mehr."

5. Die Spiele sind mitunter unglaublich. Was macht für Sie ein gutes Spiel aus?

GJ: "Eigentlich muss ein Spiel zwei Reaktionen abdecken: Entweder schlage ich als Kandidat die Hände über dem Kopf zusammen, weil das Spiel so schwierig oder bescheuert ist, dass es einem wirklich viel abverlangt. Oder man hat richtig Lust auf genauso ein Spiel, weil es einfach originell und oft eben auch sehr lustig ist."

6. Hilft Ihnen bei den Wissensspielen Ihre WWM-Moderation?

GJ: "Bedingt. Ich habe die zigtausenden von Fragen und ihre richtigen Antworten ja größtenteils nicht speichern können."

7. Moderator oder Spieler? Welche Rolle liegt Ihnen bei DSWNWP mehr?

GJ: "Das ist unterschiedlich. Meistens will ich lieber spielen. Aber als Moderator kann man die anderen beiden leichter beleidigen."

8. Zusammen mit Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger springen sie spontan und völlig planlos bei jeder Show ins kalte Wasser und unterhalten großartig. Helfen Freundschaften dabei?

GJ: "Ja, wir nehmen uns wechselseitig auf den Arm und niemand ist am Ende auch nur ansatzweise beleidigt. Wenn wir unter uns sind, feiert die politische Incorrectness auch immer fröhliche Urständ. Niemand drängt sich vor und jeder gönnt dem anderen den besseren Gag oder den größeren Erfolg im Spiel. Das ist für uns alle ein sehr komfortables Gefühl."

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell