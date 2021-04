RTL Television GmbH

Bruno Alexander spielt Tennis-Legende Boris Becker im RTL-Film "Der Spieler"

Drehstart am 13. April 2021

Köln (ots)

Der Hauptdarsteller für den neuen RTL-Film "Der Spieler" (AT) steht fest: Der Hamburger Bruno Alexander (22) schlüpft ab der kommenden Woche in die Rolle des jungen Boris Becker. Deutschlandweite Bekanntheit erlangte der Schauspieler zuletzt durch eine Ensemble-Hauptrolle in der aktuellen Streaming-Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo". Für die Produktion des RTL-Films bereitet sich der 22-Jährige bereits seit einigen Wochen mit einem Tennis-Trainer intensiv vor.

Bruno Alexander, Hauptdarsteller: "Natürlich kannte ich Boris Becker, denn eigentlich kennt jeder Boris Becker oder meint zumindest, ihn zu kennen. Als aber das Angebot der Produktionsfirma Zeitsprung Pictures bei mir auf dem Tisch lag, musste ich doch erstmal recherchieren. In meiner Generation ist er nicht so gegenwärtig wie in der meiner Eltern. Aber was für eine Karriere, was für eine Persönlichkeit konnte ich da entdecken! Diese Rolle ist daher Herausforderung und Bürde zugleich, denn ich will mit meiner Darstellung diejenigen begeistern, die mit ihm groß geworden sind, und diejenigen, die ihn hauptsächlich aus den Schlagzeilen kennen, einladen, den Menschen dahinter zu entdecken. Ich freue mich mega auf die Arbeit mit Regisseur Hannu Salonen sowie mit meinen geschätzten Kollegen Samuel Finzi und Misel Maticevic."

Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction der Mediengruppe RTL Deutschland: "Ein aufbrausender, widerspenstiger Junge aus der Provinz wird mit dem Triumph in Wimbledon zum Weltstar. Wer ab einem bestimmten Alter hat nicht die Bilder ins Gedächtnis gebrannt! Wir möchten dieses Bild erweitern, den Weg zum Ruhm aus einer anderen Perspektive nachzeichnen und dem Menschen ein Stückchen näherkommen, der so viel mehr ist als der jüngste Wimbledon-Sieger aller Zeiten. Mit Bruno Alexander haben wir einen großartigen Nachwuchs-Schauspieler gefunden und mit Zeitsprung Pictures und Violet Pictures zwei starke Partner, um diese Heldenreise, die nicht frei von bitteren Niederlagen und tiefen Zweifeln sein wird, zu erzählen."

"Der Spieler" erzählt die phänomenale Sportgeschichte von Boris Becker zum jüngsten Wimbledonsieger aller Zeiten. Trainer Günther Bosch und Manager Ion Tiriac waren die Wegbereiter eines beispiellosen Werdegangs zum Weltklassesportler. Der RTL-Spielfilm zeigt die Kompromisslosigkeit des Profisports, den harten Kampf nach oben und gibt Einblicke in die Psyche und das Leben eines Sportlers, der schon in jungen Jahren zum Tennis-Idol aufsteigt.

In weiteren Rollen sind Samuel Finzi ("Die Hochzeit", "Der Hauptmann") als Becker-Trainer Günther Bosch, Misel Maticevic ("Oktoberfest 1900", "Exil") als Becker-Manager Ion Tiriac sowie Christina Große ("Das Institut - Oase des Scheiterns") und Thomas Huber ("Rohtenburg") als die Becker-Eltern Elvira und Karl-Heinz zu sehen. Am Dienstag, 13. April 2021, ist Drehstart für die achtwöchige Produktion in Köln. Weitere Drehtage finden an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen sowie Bayern statt. Wann der Event-Film bei RTL zu sehen sein wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Produziert wird "Der Spieler" (AT) von Zeitsprung Pictures in Zusammenarbeit mit Violet Pictures im Auftrag von RTL. Produzenten sind Michael Souvignier, Till Derenbach und Alexis von Wittgenstein. Für das Drehbuch, basierend auf Fred Sellins Buch "Ich bin ein Spieler: Das Leben des Boris Becker", zeichnen Richard Kropf ("4 Blocks", "Das Wichtigste im Leben", "Labaule & Erben") und der freie Journalist Marcus Schuster verantwortlich. Regie führt Hannu Salonen ("Oktoberfest 1900", "Arctic Circle - Der unsichtbare Tod", "SCHULD nach Ferdinand von Schirach"), hinter der Kamera steht Felix Cramer ("Waffenstillstand", "Oktoberfest 1900"). Die Redaktion liegt bei Brigitte Kohnert und Manuel Schlegel unter der Leitung von Frauke Neeb und Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction Mediengruppe RTL Deutschland. Das Projekt wird gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW und den FilmFernsehFonds Bayern.

VITA BRUNO ALEXANDER

Nach zahlreichen Rollen in populären Fernsehfilmen, Reihen und Serien wie "Tatort", "Polizeiruf 110", "Nord Nord Mord", "Club der roten Bänder" u. v. w. stand Bruno Alexander 2018 für drei Episoden der BBC1-Serie "World on Fire" (auf TVNOW) vor der Kamera. Zurzeit ist der gebürtige Hamburger in der internationalen Erfolgsserie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" unter der Regie von Philipp Kadelbach zu sehen. Neben dem Schauspiel arbeitet Bruno Alexander auch hinter der Kamera. Er führt Regie in der YouTube-Webserie "Intimate". In Gastrollen waren unter anderem Til Schweiger, Milan Peschel, Jan Josef Liefers und Katharina Schüttler vertreten.

