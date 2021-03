RTL Television GmbH

Nächste Runde für den musikalischen Ratespaß: Daniel Hartwich präsentiert "I Can See Your Voice" ab 30. März 2021, 20.15 Uhr

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Wer ist ein Supersänger und wer schwindelt, dass sich die Balken biegen? Ab Dienstag, 30. März 2021 präsentiert RTL sechs frische Folgen der temporeichen Musik-Comedyshow "I Can See Your Voice". Moderator Daniel Hartwich führt immer dienstags, ab 20.15 Uhr, durch einen musikalischen Abend, der garantiert jeden zum Mitfiebern und Mitlachen bringt. In der ersten Show versucht das Rate-Team The BossHoss mit ihrem Superfan Marleen in fünf Spielrunden die falschen Sänger zu enttarnen. Unterstützt werden sie von Thomas Herrmanns, Oliver Pocher, Motsi Mabuse, Ilka Bessin und Victoria Swarowski, die im Promi-Panel sitzen. Wer gewinnt am Ende des Abends das Preisgeld von 10.000 Euro? Der Schwindler oder der Superfan?

Das Show-Konzept von "I Can See Your Voice" ist so einfach, wie genial: Eine Bühne mit sieben Unbekannten. Sie alle sollen Sänger sein, doch in Wahrheit sind einige von ihnen hemmungslose Schwindler ohne jegliches Gesangstalent. Das Rate-Team, bestehend aus Musik-Star und seinem Superfan, versucht in fünf Spielrunden die Schwindler zu entlarven. Ein Panel aus fünf Prominenten hilft ihnen beim Raten, denn weitere zehn Augen sehen einfach mehr. Jedes Show-Finale wird ein riesiger Spaß, denn nun performt der Finalist mit dem Musik-Star ein Duett. Hier zeigt sich die Wahrheit: Supersänger oder Superschwindler? Nur wenn der letzte Kandidat ein Goldkehlchen ist, gewinnt der Musik-Star für seinen Superfan einen Geldpreis von 10.000 Euro. Wenn das Duo aus Musik-Star und Superfan aber auf einen Hochstapler ohne Stimme, Taktgefühl und Melodieverständnis hereingefallen ist, bekommt dieser das Geld.

In jeder der sechs Shows von "I Can See Your Voice" tritt ein neuer Musik-Star mit seinem Superfan an. So sind in den weiteren Folgen Barbara Schöneberger, Hartmut Engler, Maite Kelly, Jeanette Biedermann und Max Mutzke zu sehen. Neben Thomas Hermanns, der in jeder Folge im Promi Panel Platz nimmt, sind in jeder Show vier weitere Prominente dabei, u. a. Tim Mälzer, Sophia Thomalla, Oliver Geissen, Michael Kessler, Jorge Gonzales, Jürgen von der Lippe, Sasha, Ross Antony, Sabrina Mockenhaupt, Joachim Llambi, Lili Paul-Roncalli und Caroline Maria Frier.

Die sechs Folgen wurden im Februar/März 2021 von Tresor TV Produktions GmbH im Auftrag von RTL in Köln produziert.

#ICSYV

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell