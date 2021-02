RTL Television GmbH

Vier neue Gesichter und alte Bekannte: Diese Profitänzer trainieren die "Let's Dance"-Stars

Köln (ots)

Deutschlands schönste Tanzshow startet live am Freitag, 26. Februar, 20.15 Uhr, bei RTL mit "Let's Dance - Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow". Alle 14 Prominenten wollen "Dancing Star 2021" werden, doch es geht nichts ohne die Profitänzer, die den Stars im Training und auf der Showbühne alles abverlangen. Jetzt steht fest, welche 14 Profis in diesem Jahr dabei sind. Neben vielen beliebten Tänzern aus den letzten Staffeln geben 2021 gleich vier neue Gesichter ihr Debüt bei "Let's Dance".

Die 14 Profitänzer der 14. Staffel von "Let's Dance" sind (in alphabetischer Reihenfolge):

Alexandru Ionel (26, aus Hamburg, er ist zum ersten Mal als Profitänzer bei "Let´s Dance" dabei und u.a. deutscher Vizemeister im Standardtanz).

Andrzej Cibis (33, aus Stuttgart, u.a. Bayerischer Landesmeister in Latein).

Christian Polanc (42, aus Ingolstadt, u.a. Deutscher Meister Kür Latein).

Christina Luft (29, aus Köln, u.a. Vizeweltmeisterin über 10 Tänze).

Evgeny Vinokurov (30, aus Bremen, u.a. Vizeweltmeister über 10 Tänze).

Kathrin Menzinger (32, aus Wien, u.a. Weltmeisterin Showdance Standard).

Malika Dzumaev (29, aus Bremen, sie ist zum ersten Mal als Profitänzerin bei "Let´s Dance" dabei und u.a. 2020 Norddeutsche Meisterin Latein geworden).

Marta Arndt (31, aus Karlsruhe, u.a. Deutsche Meisterin Latein Professional Division).

Pasha Zvychaynyy (29, aus Berlin, er ist zum ersten Mal als Profitänzer bei "Let´s Dance" dabei und u.a. Weltmeister Showdance Latein).

Patricija Belousova (25, aus Hamburg, sie ist zum ersten Mal als Profitänzerin bei "Let´s Dance" dabei und u.a. Deutsche Vize Meisterin Standard).

Renata Lusin (33, aus Düsseldorf), u.a. Vizeweltmeisterin Showdance Standard).

Robert Beitsch (29, aus Berlin, u.a. Finalist German Open Latein).

Vadim Garbuzov (33 aus Wien, u.a. Weltmeister Showdance Standard).

Valentin Lusin (33, aus Düsseldorf, u.a. Vizeweltmeister Showdance Standard).

Biografien, Fotos und ausführliche Infos rund um "Let's Dance" finden Sie hier.

Wer tanzt mit wem? "Let's Dance" startet mit der großen Kennenlernshow in die neue Staffel: Hier erfahren die 14 tanzwilligen Stars, mit welchem Profi sie in den nächsten Wochen oder gar Monaten übers Parkett wirbeln dürfen. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen erneut durch das Tanzduell der Stars und die altbewährte Jury aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilt die Performances.

Und diese 14 Promis tanzen um den Titel: Jan Hofer (69), Nicolas Puschmann (29), Auma Obama (61), Kai Ebel (55), Valentina Pahde (26), Mickie Krause (50), Senna Gammour (41), Erol Sander (52), Lola Weippert (24), Rúrik Gíslason (32), Ilse DeLange (43), Kim Riekenberg (26), Simon Zachenhuber (22) und Vanessa Neigert (28). Wer wird "Dancing Star 2021"?

Bereits ab dem 12. Februar geht der offizielle "Let's Dance Podcast" bei AUDIO NOW in eine neue Runde. Martin Tietjen blickt erstmalig mit Profitänzerin und "Let's Dance"-Urgestein Isabel Edvardsson, die im Frühjahr zum zweiten Mal Mutter wird, hinter die Kulissen von Deutschlands erfolgreichster Tanzshow. Bis zum Show-Start erscheint täglich eine neue Folge, in der die Promi-Kandidaten näher vorgestellt werden. Ab dem 27. Februar sprechen die Moderatoren dann immer samstags über die Live-Show und bilanzieren die Leistung der Tanzpaare. Der "Let's Dance Podcast" ist eine Produktion der Audio Alliance und exklusiv bei AUDIO NOW zu hören.

