1. Halbfinale ist die Nr. 1 bei den jungen Zuschauern: Lucas Cordalis zieht ins Dschungelcamp 2022 - Lars und Mike im Finale

Köln (ots)

Lucas Cordalis (53) ist der erste reguläre Kandidat für die 15. Jubiläumsstaffel 2022 in Australien, Lars Tönsfeuerborn (30) und Mike Heiter (28) sind im Finale und Quotensieg für die "Dschungelshow" bei den jungen Zuschauern: Sehr gute 15,8 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (1,61 Mio.) waren bei der dreizehnten Folge von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" am späten Mittwochabend dabei. Bei den Zuschauern 14-49 Jahre holte die RTL-Live-Show mit hervorragenden 20,6 Prozent Marktanteil Top-Quoten. Damit war der Kampf um das "Goldene Ticket" sowohl bei den 14- bis 59-Jährigen als auch bei den Zuschauern 14-49 Jahre die Nummer 1 auf diesem Sendeplatz. Im Schnitt sahen 2,38 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 11,6 %) ab 22:15 Uhr die erfolgreiche "Dschungelshow" mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

Um 20.15 Uhr konnte bereits der "Der Bachelor" bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugen. 14,7 Prozent verfolgten die zweite Folge der 11. Staffel und sorgten damit für den Primetimesieg bei den jungen Zuschauern. Nachdem die Liebesreise für Maria und Nadine gestern zu Ende ging, haben die restlichen Ladys am kommenden Mittwoch, 03.02.2021 ab 20:15 Uhr weiterhin die Gelegenheit, Bachelor Niko näher kennenzulernen.

In der Dschungelshow waren Lucas Cordalis und Carlo Thränhardt Talkgäste und sprachen über die 1. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Nachdem in der Live-Show an Dschungelkönig Costa Cordalis (+75) gedacht wurde, verriet Lucas Cordalis überraschend: "Ich gehe ins Dschungelcamp 2022." Damit tritt er in die Fußstapfen seines Vaters Costa Cordalis, der 2004 in der ersten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Dschungelkönig wurde. Damit steht Lucas Cordalis schon jetzt als erster regulärer Kandidat für die 15. Jubiläumsstaffel 2022 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Australien fest.

Die Bewerber der "Dschungelshow" möchten mit Lucas Cordalis nach Australien. Sie kämpfen um das "Goldene Ticket" und wollen sich so einen Platz im regulären Dschungelcamp sichern. Im ersten Halbfinale der "Dschungelshow" kämpften gestern Zoe Saip, Lars Tönsfeuerborn, Lydia Kelovitz und Mike Heiter bei der Prüfung "Durchgedreht" auf dem "Empire Hürth Building" um den Einzug ins Finale. Mike Heiter konnte dabei seine Höhenangst in schwindelerregender Höhe überwinden und gewann die Prüfung als schnellster Kandidat in 13 Sekunden. Und mit Lars Tönsfeuerborn und Mike Heiter stehen die ersten Finalisten fest!

RTL präsentiert heute, um 22.15 Uhr, das zweite Halbfinale von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow". Als Talkgäste sind Kader Loth und Marc Terenzi aus der 11. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dabei. Im zweiten Halbfinale kämpfen heute Djamila Rowe, Christina Dimitriou, Sam Dylan, Filip Pavlovic um den Einzug ins Finale. Nur zwei Kandidaten ziehen ins Finale ein und für zwei platzt der Traum von Australien. Wer gewinnt das "Goldene Ticket"? Und wer wird König oder Königin von Hürth?

Mit einem Tagesmarktanteil von 12,6 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen war RTL am Mittwoch die klare Nummer 1 (ProSieben: 8,4 %; ZDF: 7,5 %; ARD: 7,0 %; VOX: 6,7 %; Sat.1: 6,5 %).

Exklusive News und Geschichten finden die Fans beim General Interest Portal RTL.de. Nach jeder Sendung findet dort ein interaktiver Livestream statt, in dem ehemaligen Campern noch mal auf den Zahn gefühlt wird und die Fans beim Dschungel-Quiz ihr Wissen unter Beweis stellen können. Special Content gibt es außerdem auf der offiziellen Facebook-Seite der Dschungelshow sowie auf dem offiziellen Instagram-Account (@ichbineinstar.rtl) unter #IBES2021. Aktuelles und Hintergrundinfos gibt es auch über Twitter @RTLde #IBES. Die Dschungelshow gibt es im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Sendung auf TVNOW.

