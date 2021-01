RTL Television GmbH

Erster Schultag für den Neuen: Simon Böer hat ab 28. Januar bei "Der Lehrer" das Heft in der Hand

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Endlich ist er da! Simon Böer (46, "Herzensbrecher - Vater von vier Söhnen", "Professor T.") hat in der kommenden vierten Folge von "Der Lehrer" am Donnerstag, 28. Januar 2021, um 20:15 Uhr seinen ersten Auftritt als neuer Mathe- und Physiklehrer David Ritter. Nach dem Abschied von Hendrik Duryn (53) alias Stefan Vollmer übernimmt der bekannte Film- und Serienschauspieler jetzt die Hauptrolle und läutet eine neue Ära bei der RTL-Erfolgsserie ein. Seinem Schulstart sieht er freudig entgegen: "Ich freue mich sehr, dieses wertvolle Format mit diesem tollen Ensemble weitertragen zu dürfen. Schule war mir immer schon ein Herzensthema, da es hier um viel mehr als um bloße Wissensvermittlung geht - auch wenn meine Figur, David Ritter, das erstmal anders sieht. Schule bedeutet auch Chance, soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz zu stärken", so Schauspieler Simon Böer.

Zum "Serienantritt" haben wir mit dem neuen Hauptdarsteller Simon Böer über seine neue Rolle, Umdenken im Bildungssystem und wiederentdecktem Lernstoff gesprochen. Lesen Sie hier das Interview.

In seiner Antrittsfolge (4) "Weil ich 'ne Lücke füllen muss" kommt Ritter in einer Nacht und Nebelaktion zum ersten Mal mit seiner neuen Wirkungsstätte in Berührung. Stefans Abgang hat bei den Schülern und seinem Kollegium eine große Lücke gerissen. Hinzukommt, dass Schülerin Selma für mächtig Aufregung im Schulbetrieb sorgt. Selma vergnügt sich als Ultra-Fan in der Fußballszene, die sie als Ersatzfamilie betrachtet, weil sie im Heim und bei Pflegeeltern aufgewachsen ist. Dann taucht mitten in der Nacht jemand auf, der vielleicht die Lücke füllen könnte, die Stefans Weggang gerissen hat: Der neue Mathe- und Physiklehrer David Ritter.

Eine Besonderheit der Staffel: Sehbeeinträchtigten Zuschauern wird ein uneingeschränktes Serien-Erlebnis ermöglicht! Mit der kostenlosen GRETA-App kann parallel zur TV-Ausstrahlung eine audiovisuelle Beschreibung der Geschehnisse bei "Der Lehrer" abgerufen werden. Untertitel gibt es, wie üblich, über die SBTT-Taste auf der Fernbedienung. Die neuen "Der Lehrer"-Folgen sind jeweils sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf TVNOW abrufbar. Alle neuen Folgen von "Der Lehrer" sind zudem auch in UHD HDR abrufbar. UHD-Verbreitungspartner in Deutschland sind HD+ über Satellit, die Deutsche Telekom mit Magenta TV und Wilhem.tel bzw. Willy.tel sowie Tele Columbus mit ihrer Marke PYUR im Kabelnetz. In Österreich kann RTL UHD zudem auch über SimpliTV Sat HD empfangen werden. In der Schweiz wird RTL UHD im IPTV-Netz von Sunrise und durch den Kabelnetzbetreiber UPC verbreitet. Weitere Infos zu UHD gibt es hier: rtl-uhd.de.

#DerLehrer

Pressekontakt:

Yvonne Wagner

RTL Television GmbH

Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL

Telefon: +49 221 456-74225

yvonne.wagner@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell