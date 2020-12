RTL Television GmbH

Kalte Tage, heiße Ladys! "Der Bachelor": 22 Single-Frauen wollen das Herz von Niko Griesert erwärmen

RTL, "Der Bachelor", Staffel 11, ab Mittwoch, 13.01.2021, 20:15 Uhr:

Winterzauber statt Sommerfeeling - in der 11. Staffel von "Der Bachelor" ist einiges anders, denn zum ersten Mal findet die Liebessuche bei uns in Deutschland statt. Was jedoch gleich bleibt: Feuer, Kampfgeist und Flirtbereitschaft der 22 Single-Ladys, die ab Mittwoch, 13. Januar 2021, um 20:15 Uhr um das Herz von Bachelor Niko Griesert buhlen.

Von Musik bis hin zu Sprachen: Der 30-jährige IT-Projektmanager Niko lernt gerne immer neue Sachen dazu - doch lernt er mit einer dieser 22 Frauen auch seine große Liebe kennen?

Wir stellen die Ladys vor:

Anna (30), Flugbegleiterin aus Heidelberg: "Ich möchte keine schöne Hülle, ich will eine schöne Seele!"

Debora (24), Tänzerin und Model aus Berlin: "Ein Kuss ist doch nur ein Kuss - warum nicht beim ersten Date?"

Denise (24), Flugbegleiterin aus Braunschweig: "Ich bin chilliger Bro-Typ und liebevolle Freundin in einem."

Esther (22), Studentin aus Hannover: "Ich wäre gerne mit mir selbst in einer Beziehung."

Hannah (28), Unternehmerin aus Berlin: "Ich muss nicht in Watte gepackt werden!"

Jacqueline B. (32), Bankkauffrau aus Hannover: "Ich sorge für Trubel - im positiven Sinne."

Jacqueline S. (23), selbstständige Kosmetikerin aus Göppingen: "Alles passiert aus einem bestimmten Grund."

Karina (24), Kosmetikerin aus Hamburg: "Bei mir wird Familie großgeschrieben!"

Kim Virginia (25), Flugbegleiterin aus Mannheim: "Ich mache gerne den ersten Schritt - danach lasse ich mich vom Mann verzaubern."

Kim-Denise (23), Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen aus Göppingen: "Liebe geht durch den Magen? Ich kenne einen guten Lieferservice!"

Laura (22), Psychologiestudentin aus Hamburg: "Don't count the days, make the days count!"

Linda (25), Jura-Studentin & Model aus Hanau: "Ich bin die perfekte Kombination aus Schönheit und Köpfchen."

Maria (25), Studentin aus Recklinghausen: "Hoffentlich heißt er nicht Albert - Namen verbinde ich grundsätzlich mit einem Geschmack."

Melissa (27), Bankfilialleiterin aus Hahnbach: "Wenn mich jemand unterschätzt, habe ich bereits gewonnen."

Michèle (27), Immobilienfachwirtin aus Köln: "Ich lasse mich oft von meinen Emotionen leiten."

Mimi (26), Bürokauffrau aus Pfungstadt: "Wenn ich mich nicht selbst beworben hätte, hätte es meine Familie getan."

Nadine (24), Personalleiterin aus Tuttlingen: "Ich weiß, dass ich gut bei Männern ankomme."

Nina (20), Studentin aus Pirna: "Das Leben ist zu kurz um zu warten."

Nora (31), Unternehmerin aus Leipzig: "Sei du selbst, alle anderen gibt es schon!"

Stefanie Desiree (27), Operationstechnische Assistentin aus München: "Ich stehe mehr auf Wohlstandsbäuchlein als auf Sixpack."

Stephie (25), Store Managerin aus Olching: "Wenn ich etwas will, dann nehme ich es mir einfach!"

Vivien (27), Erzieherin aus Berlin: "All we have is now!"

Am Mittwoch, 13. Januar 2021, startet "Der Bachelor" um 20:15 Uhr. RTL sendet insgesamt neun Folgen à 120 Minuten brutto. Die erste Folge ist auf TVNOW ab dem 8. Januar abends verfügbar, ab Folge 2 ist "Der Bachelor" jeweils 7 Tage vor TV-Ausstrahlung abrufbar.

Ab dem 13. Januar geht außerdem "Der Bachelor - Der Podcast" bei AUDIO NOW in eine neue Runde: Steffi Brungs und Inken Wriedt begrüßen wöchentlich Gäste aus der aktuellen sowie aus vergangenen Staffeln und lassen die Ereignisse der Woche auf dem Weg zur letzten Rose Revue passieren. "Der Bachelor - Der Podcast" ist eine Produktion der Audio Alliance und exklusiv bei AUDIO NOW zu hören.

Am Morgen nach jeder TV-Ausstrahlung gibt es darüber hinaus auf dem offiziellen Instagram-Account bachelor.rtl den exklusiven Recap "Girls 'n Roses". Darin blickt Steffi Brungs charmant pointiert auf die Folge zurück und fasst für die Fans die wichtigsten Highlights zusammen. Außerdem gibt es auf den offiziellen Instagram- und Facebook-Kanälen Special Content und Hintergrundinfos rund um den Bachelor.

