RTL Television GmbH

Dschungelcamp einmal anders: Wer holt das "goldene Ticket" für Australien?

KölnKöln (ots)

Wer meistert die Prüfungen? Wer holt das "goldene Ticket"? Auf welche Dschungelhighlights wird zurückgeblickt? Im Januar machen wir es uns in Deutschland dschungelig! Täglich live ab Freitag, 15. Januar 2021, 22:15 Uhr, wird bei RTL in der neuen Event-Show "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" der erste Camper für die 15. Jubiläumsstaffel 2022 in Australien gesucht. Scharfzüngig und pointiert wie eh und je präsentieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich das Geschehen rund um die Bewerber, die auch von Dr. Bob genau unter die Lupe genommen werden. In den Live-Shows wird dabei mit Studiogästen auch auf die Highlights der vergangenen 14 Staffeln zurückgeblickt.

Wegen Corona findet eine neue, spannende Dschungelshow in Deutschland statt und alle Kakerlakenfreunde können sich auf ein großes Spektakel freuen. Für die prominenten Dschungelcamp-Bewerber beginnt eine nie dagewesene Challenge in Deutschland. Doch nur einer von ihnen löst im großen Finale am Freitag, 29. Januar 2021, 22:15 Uhr, das "goldene Ticket" für Down Under. Welche fröhlichen Selbstdarsteller treten an? Wer von den Wannabe-Australiern setzt sich gegen die Konkurrenz durch und überzeugt die Zuschauer, 2022 um die Dschungelkrone in Australien zu kämpfen?

Und so läuft das Dschungel-Casting-Spektakel:

In "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" müssen die Camp-Anwärter täglich ihre Dschungel-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Welcher Anwärter die Show verlassen muss, wird durch die Zuschauer bestimmt und live im Studio von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verkündet. Wer bewältigt die Prüfungen und überzeugt die Zuschauer von sich?

Die Liveshows:

Die 15-teilige Event-Show begleitet den Kampf der Dschungelcamp-Bewerber um das "goldene Ticket" für die 15. Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2022 in Australien. Außerdem blickt jede einzelne Liveshow, neben den außergewöhnlichen Ereignissen rund um die Bewerber, auch auf die Highlights je einer der vergangenen 14 Dschungelcamp-Staffeln zurück. Ehemalige Dschungelstars talken mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich über die vergangenen Staffel-Highlights und schwelgen in Erinnerungen. Daneben kommentieren sie das Geschehen rund um die IBES-Bewerber, machen sich stark für ihre Lieblinge und lästern über die in Ungnade gefallenen Kandidaten.

Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich führt, mit gewohnt pointierten Moderationen, durch die Liveshows. Auch in Deutschland ist eine Dschungel-Show ohne Dr. Bob undenkbar: Deutschlands wohl berühmtester Australien-Experte ist fester Bestandteil jeder Liveshow und schätzt die IBES-Bewerber ein.

Das große Finale:

Im großen Finale am Freitag, 29. Januar 2021, 22:15 Uhr, entscheiden die Zuschauer per Voting, wer es verdient hat, in das 15. australische Dschungelcamp 2022 einzuziehen. Die Siegerin oder der Sieger darf 2022 nach Australien und erhält außerdem ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Wer sichert sich das "goldene Ticket" in "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow"?

Pressekontakt:

Frank Rendez

RTL Television GmbH

Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL

Programmpresse

Telefon: +49 (0) 221 456 7 4246

Fax: +49 (0) 221 456 95 7 4246

frank.rendez@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell