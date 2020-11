RTL Television GmbH

Sabrina Mockenhaupt, Ralf Rangnick, Steffen Henssler, Johannes B. Kerner und Michael Stich trauen sich zu Günther Jauch

KölnKöln (ots)

Im Rahmen des 25. RTL-Spendenmarathons stellen sich am Donnerstag, 19. November 2020, 20:15 Uhr, Starkoch Steffen Henssler (48), Fernsehmoderator Johannes B. Kerner (55), Tennis-Legende Michael Stich (52), Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (39) und Fußballtrainer Ralf Rangnick (62) beim "Wer wird Millionär? - Prominenten-Special" den Fragen von Günther Jauch. Zum Spendenmarathon-Jubiläum liegt die Latte höher und alle wollen für Kinder in Not die Million erspielen. In Interviews sprechen die Promis über ihren Auftritt für den guten Zweck.

Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt leidet unter einer Stilldemenz und traut sich nur gemeinsam im Team mit Fußballtrainer Ralf Rangnick zu "Wer wird Millionär?": "Ich habe gesagt, alleine setze ich mich nicht zu Günther Jauch - nachher stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe eine Stilldemenz und ich vergesse sogar die einfachsten Namen. Daher ist der Ralf dabei." Ralf Rangnick: "Zusammen sind wir stark."

Tennis-Legende Michael Stich spielt voll auf Sieg: "Die Million ist das Ziel. Dafür kommt man her, dafür tritt man an und das will man erreichen. So bin ich auch beim Sport angetreten. Man geht nicht auf den Platz, um möglichst knapp zu verlieren, sondern man will gewinnen. Und das ist hier auch das Ziel."

Fernsehmoderator Johannes B. Kerner hat Ehrfurcht vor Günther Jauch: "Der Untertitel lautet ja: `Wer schmiert am stärksten ab?`. Die Rampe ist für jemanden, der wie ich eine vergleichbare Sendung moderiert, relativ hoch. Jeder denkt ja, man weiß alles. Doch das stimmt nicht, da ich vieles in den Sendungen ablese." Bereits 2003 erspielte er 125.000 EUR bei Günther Jauch: "Wenn das wieder so läuft, dann bin ich absolut glücklich."

Starkoch Steffen Henssler war auch bereits einmal bei "Wer wird Millionär?": 2013 erspielte er beim "Prominenten-Special" 64.000 EUR für den guten Zweck. Und diesmal will er alles: "Die Million! Sie muss immer das Ziel sein."

Günther Jauch präsentiert zum 41. Mal das "Prominenten-Special". Wer tritt in die Fußstapfen der drei Promi-Millionäre Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011)?

