"Team Wallraff - Reporter undercover", Montag, 19.10., 20:15 Uhr:

Das Deutsche Rote Kreuz - Aus Liebe zum Menschen?

In seiner neuesten Ausgabe blickt "Team Wallraff" hinter die Kulissen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Mehrere Reporter recherchieren Undercover über einen Zeitraum von anderthalb Jahren - vor und während der Corona-Krise - in den wichtigsten Bereichen, in denen das DRK aktiv ist. Sie treffen auf höchst engagierte Mitarbeiter, darunter viele Ehrenamtler, die sich hingebungsvoll für Alte und Kranke einsetzen. Gleichzeitig lernen sie die Struktur einer Organisation kennen, die oftmals intransparent agiert und sich dabei dem Vorwurf aussetzt, nicht mehr den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern Geld und Macht.

"Team Wallraff" zeigt fragwürdige Methoden bei der Spendensammlung auf, beleuchtet das Geschäft mit den Blutspenden, hinterfragt, wohin die Gelder fließen und warum bei einer gemeinnützigen Organisation die Gehälter der führenden Manager nicht offengelegt werden. Darüber hinaus deckt "Team Wallraff" Missstände auf, die das Vertrauen in die Qualität der Pflege und Versorgung erschüttern. In Stuttgart zum Beispiel dokumentiert ein Reporter Undercover, wie hochqualifizierte Sanitäter einfache Krankentransporte in Rettungswagen übernehmen, die in der Folge bei akuten Notfällen ausfallen könnten. In Köln wird eine als Teilzeitbeschäftigte in der Notrufzentrale getarnte Reporterin mehrmals alleine zum Einsatz geschickt, obwohl sie keinerlei medizinische Kenntnisse besitzt und auch nicht die vorgeschriebene Ersthelfer-Ausbildung erhalten hat. Eine Reporterin dokumentiert in einer Berliner Kleiderkammer, wie selbstverständlich diese als Selbstbedienungsladen für Mitarbeiter genutzt wird.

Günter Wallraff: "Nie zuvor ist das 'Team Wallraff' in eine so große Organisation wie das DRK eingedrungen. Und tatsächlich gleicht es - einmal abgesehen von den zigtausenden aufopferungsvollen Ehrenamtlichen an der Basis - mehr einem eng mit der Politik vernetzten und äußerst geschäftstüchtigen Konzern als einem gemeinnützigen Wohltätigkeitsverband. Was wir in gut anderthalb Jahren verdeckter Recherche in den einzelnen Tätigkeitsbereichen aufgedeckt haben, ist höchst bedenklich: Missstände, Fehlverhalten und eine Mauer des Schweigens. Ich hoffe, dass wir mit unseren Enthüllungen zu einer breiten Diskussion beitragen, der sich das Rote Kreuz, transparent und ehrlich stellt." / Ausführliche Informationen zu diesen und anderen Fällen aus der neuen "Team Wallraff"-Ausgabe finden sie hier. (Verlinkung).

Direkt im Anschluss an die TV Ausstrahlung startet am Montag um 22 Uhr "Team Wallraff - Der Podcast". In der auf fünf Folgen angelegten Reihe spricht Deutschlands bekanntester Investigativjournalist über seine bekanntesten Dokumentationen der vergangenen Jahrzehnte, aber auch über die neuesten Reportagen. Gemeinsam mit seinen engsten Vertrauten, seinem "Team Wallraff", berichtet er über Hintergründe und den neusten Stand.

