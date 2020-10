RTL Television GmbH

Peter Kloeppel weiter bei RTL Aktuell

Peter Kloeppel (61) verlängert seinen Vertrag als News-Anchor bei RTL Aktuell. Bereits seit 1992 moderiert Peter Kloeppel die bei den jungen Zuschauern erfolgreichste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen. Im Wechsel mit Charlotte Maihoff und Maik Meuser wird er die Zuschauer auch in den kommenden vier Jahren mit allen relevanten Nachrichten des Tages auf dem Laufenden halten.

Jörg Graf, Geschäftsführer RTL Television: "Der Erfolg von RTL Aktuell ist in einem hohen Maße mit Peter Kloeppel verbunden. Angesichts der nachrichtenintensiven Zeiten, ob in der Politik oder Gesellschaft, freut es mich außerordentlich, dass wir auch zukünftig auf die ganze Erfahrung und Souveränität dieses vielfach preisgekrönten Journalisten zurückgreifen können."

Michael Wulf, Chefredakteur RTL TV: "Starke Gesichter und Marken sind wichtig für den Erfolg im TV. Daher sind wir glücklich, dass mit Peter Kloeppel einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Nachrichtenmoderatoren in Deutschland weiter bei RTL Aktuell im Einsatz sein wird."

Peter Kloeppel: "RTL ist seit über 30 Jahren meine journalistische Heimat. Ich freue mich daher sehr, die Erfolgsgeschichte von RTL Aktuell auch in Zukunft gemeinsam mit Charlotte Maihoff und Maik Meuser sowie dem gesamten Team weiter mitzugestalten."

Peter Kloeppel besuchte nach dem Studium der Agrarwissenschaften an der Uni Göttingen die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Seine journalistische Laufbahn startete er 1985 als Redakteur bei RTL plus im Studio Bonn, wo er 1987 die Studioleitung übernahm. Von 1990 bis 1992 war er als RTL-Korrespondent in den USA mit Sitz in New York tätig. Seit April 1992 ist Peter Kloeppel Anchorman von RTL Aktuell. Im Jahr 2001 gründete Peter Kloeppel die RTL-Journalistenschule, die er auch mehrere Jahre als Direktor und Geschäftsführer leitete. Von 2004 bis 2014 war Peter Kloeppel zudem Chefredakteur von RTL Television. Peter Kloeppel erhielt während seiner Laufbahn zahlreiche Ehrungen, unter anderem den Grimme-Preis Spezial, den Deutschen Fernsehpreis, den Bayerischen Fernsehpreis und den Publikums-Bambi.

RTL Aktuell bleibt auch 2020 die Nummer 1 beim jungen Publikum und konnte im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozentpunkte zulegen. Mit einem Marktanteil (14-49) von 18,0 Prozent liegen die RTL-Hauptnachrichten vor der Tagesschau im Ersten (17,7 %) und heute im ZDF (8,3 %). Täglich schalten im Schnitt 4,31 Millionen Menschen RTL Aktuell ein.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 01.01.2020-29.09.2020, verschiedene Nutzungsfilter, Marktstandard: AGF-StandardTV, Data & Audience Intelligence, Stand: 30.09.2020

