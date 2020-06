RTL Television GmbH

Fokus Fußball: RTL steigt aus der Formel 1 aus

Köln (ots)

Seit 1991 kreist die Königsklasse des Motorsports ununterbrochen und frei empfangbar für jedermann bei RTL. Drei Jahrzehnte lang schrieben die Formel 1 und der Free TV- Sender eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Doch mit dem Ende der diesjährigen Saison steigt RTL aus dem PS-Zirkus aus. Damit endet mit dem Großen Preis von Abu Dhabi ein einzigartiges Kapitel deutscher TV-Geschichte. Jörg Graf, RTL-Geschäftsführer: "Der Wettbewerb um die TV-Rechte hat sich verändert, den Markt teils überhitzt und damit den durchaus ambitionierten, dennoch wirtschaftlich vertretbaren Rahmen verlassen, den wir uns gesteckt haben. Wir werden uns nun mit aller Kraft, Leidenschaft und Freude auf den Fußball als TV-Sportart Nummer 1 und unser vor kurzem neu erworbenes Rechtepaket konzentrieren." Manfred Loppe, RTL-Sportchef: "Wir haben die Formel 1 über drei Jahrzehnte mit großer Liebe und Leidenschaft sowie beherzter Innovations- und Investitionsbereitschaft übertragen. Die reichweitenstärksten und emotionalsten, unvergessenen Momente der Königsklasse im Rennsport bleiben für immer mit RTL verbunden." Was sich schon beim letztjährigen Rechtepoker um die Champions League andeutete, hat sich nun auch in der Königsklasse des Motorsport fortgesetzt: Sowohl etablierte als auch neue, nationale und internationale Player überbieten sich gegenseitig im Bestreben, Premium-Sportrechte exklusiv ins Pay TV zu führen. Ab dem kommenden Jahr richtet sich der Fokus der Mediengruppe RTL im Sport nun voll auf die noch umfangreicher gewordenen Fußballrechte. Dazu gehören neben Länderspielen der Nationalmannschaft auch die UEFA Europa League und die neu geschaffene UEFA Europa Conference-League. Die Mediengruppe RTL hatte sich Anfang des Jahres den vollumfänglichen Zugriff auf alle 282 Spiele ab der Saison 2021 bis 2024 gesichert, um sie auf ihren Sendern und Plattformen zu zeigen. Die Formel 1 bei RTL: Die Partnerschaft zwischen der Königsklasse des Motorsports und RTL ist bis heute eine einmalige Erfolgsgeschichte. Nachdem der Sender 1991 die Fernsehrechte erworben hatte und zeitgleich der Kerpener Michael Schumacher sein Debüt in der berühmtesten Rennklasse gab, entwickelte sich die Formel 1 hierzulande neben dem Fußball und dem Boxsport kontinuierlich zur populärsten TV-Sportart. Die Erfolge Michael Schumachers mit seinen sieben WM-Titeln sorgten in Deutschland für eine regelrechte Formel 1-Euphorie - auf ihrem Höhepunkt kam RTL 2001 auf durchschnittlich 10,44 Millionen Zuschauer pro Rennen. Eine bis dahin bei Sportübertragungen unbekannte Emotionalisierung und Eventisierung machte diese faszinierende Sportart und ihre Helden für die vielen Millionen Fans intensiv erlebbar. Mit der steten Weiterentwicklung der Übertragungstechnik setzte RTL zudem immer wieder neue, preisgekrönte Maßstäbe in der Live-Sport-Produktion. Auch die vier Weltmeisterschaften von Sebastian Vettel und zuletzt der spektakuläre WM-Sieg von Nico Rosberg 2016 waren ein Garant dafür, dass die Formel 1 bis heute nach dem Fußball die meistgesehene serielle Sportart im deutschen Fernsehen ist. Diese Erfolgsgeschichte geht nun zu Ende.

