Starker RTL-Quizabend: 5,36 Millionen Zuschauer begeistern sich für "Wer wird Millionär?"

Sehr gut gequizzt und starke Quoten: 5,36 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 15,4 %) begeisterten sich für "Wer wird Millionär?". Sehr gute 14,3 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (2,50 Millionen) sahen am Montagabend die Doppelfolge mit Günther Jauch. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sehr gute 14,4 Prozent. Damit war die Show sowohl bei den 14- bis 59-Jährigen als auch bei den Zuschauern 14-49 Jahre mit großem Vorsprung die Nummer 1 an diesem TV-Abend. In der Spitze waren sogar bis zu 6,44 Millionen Zuschauer dabei.

Auch "Extra - Das RTL Magazin" lief erfolgreich. Sehr gute 13,0 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (1,62 Millionen) waren ab 22:15 Uhr bei Nazan Eckes dabei. Im Schnitt sahen 2,82 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 13,0 %) das RTL Magazin. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sehr gute 13,5 Prozent.

Mit einem Tagesmarktanteil von 10,9 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern lag RTL am Montag deutlich vor allen anderen Sendern (ZDF: 9,6 %, ARD: 8,1 %, ProSieben: 6,4 %, Sat.1: 6,4 %, VOX: 5,9 %).

Insgesamt spielten drei Kandidaten um die Million: René Frauenkron (55, Unternehmer für Pflanzen und Frittierfette aus Dortmund) gewann 32.000 EUR. Sina Warneke (33, Tätowiererin aus Bünde) erspielte 16.000 EUR. André Krzykowski (24, Redakteur aus Oer-Erkenschwick) ist Überhangskandidat und steht vor Frage 12.

Ab Montag, 20. April 2020, 20:15 Uhr, präsentiert Günther Jauch neue "Wer wird Millionär?" - Doppelfolgen mit neuen Regeln. Wegen Corona wird ohne Publikum produziert, die Runde der Kandidaten in der Auswahlrunde wird von acht auf sechs Personen verkleinert und es gibt neue Joker: Beim "Millionärsjoker" bilden drei ehemalige "WWM"-Millionäre das Publikum und können befragt werden. Der Kandidat hat die Wahl zwischen den "WWM"-Millionären. Aber Achtung: Der Millionärsjoker ist der "vierte Joker" und wird nur in der Risikovariante zugeschaltet. Beim "Begleitpersonenjoker" agiert die Begleitperson direkt als Joker und der Kandidat kann sich mit ihr oder ihm beraten. Der 50:50-Joker und der Telefonjoker bleiben weiterhin wie gewohnt bestehen.

Newsticker zur Coronakrise: Im fortlaufend aktualisierten Newsticker der Mediengruppe RTL Deutschland erfahren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus auf Produktionen und Programme unserer Sender und Marken hat.

Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL Data & Audience Intelligence / vorl. gew. / Stand: 31.03.2020

