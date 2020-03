RTL Television GmbH

"Wer wird Millionär?": Am Dienstag gibt es einen neuen Millionär bei Günther Jauch

Köln (ots)

Ein Dachdecker, eine Rentnerin oder eine Schauspielerin? "Wer wird Millionär?" Acht Kandidaten und eins steht jetzt schon fest: Am Dienstag wird es bei RTL einen neuen Millionär geben! Günther Jauch wird am 24. März 2020, 21:15 Uhr, in einer XXL-Folge zum 88. Mal die Millionenfrage stellen, ein Kandidat oder eine Kandidatin wird sie knacken und ist schon bald um 1 Million Euro reicher! "Wer wird Millionär?"

Einer dieser acht Kandidaten wird am Dienstag neuer Millionär bei Günther Jauch:

Ronald Arnhold (44, Veranstaltungsmanager & Gastronom aus Erlangen) ist Überhangskandidat und steht vor Frage 9.

Besirat Killian (47, Promovendin Erziehungswissenschaften aus Köln).

Ronald Tenholte (35, Besitzer einer Saft- und Smoothiebar aus Köln).

Johanna Dost (32, Schauspielerin und Synchronsprecherin aus Berlin).

Daniel Gottwald (36, Vertriebsleiter in der Möbelbranche aus Leipzig).

Dominik Lutzke (41, Dachdecker aus Bad Sassendorf).

René Frauenkron (55, Unternehmer für Pflanzen- und Frittierfette aus Dortmund).

Carla Kruckenberg (73, Rentnerin aus Essen).

Newsticker zur Coronakrise: Im fortlaufend aktualisierten Newsticker der Mediengruppe RTL Deutschland erfahren Sie, welche Auswirkungen das Coronavirus auf Produktionen und Programme unserer Sender und Marken hat.

