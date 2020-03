RTL Television GmbH

"Das Supertalent 2020": Noch vier offene Castings in Innsbruck, Wien, Berlin und Köln

Köln (ots)

RTL sucht nach Talenten für "Das Supertalent 2020". Menschen, die etwas können, was andere nicht können; Menschen, mit unentdeckten, außergewöhnlichen Talenten und dem Mut, diesen auf der großen Showbühne zu präsentieren. Egal wie alt, ob Gruppe oder Alleinunterhalter, ob Herrchen oder Tier, bei "Das Supertalent" ist jeder willkommen: Je ausgefallener, desto besser! Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Interessierte können ohne Anmeldung zu einem der offenen Casting-Termine in Österreich und Deutschland kommen und sich dort vorstellen oder sie können sich online bewerben unter: https://www.ufa.de/casting/das-supertalent

Ausnahme: Popsänger*innen zwischen 16 und 30 Jahren sollten sich bitte nur bei DSDS bewerben: https://www.ufa.de/casting/deutschland-sucht-den-superstar

Die Termine und Locations der offenen Castings für "Das Supertalent 2020" - jeweils von 12.00 bis 20.00 Uhr: Innsbruck: 19. März 2020, AC Hotel by Marriott, Salurner Str. 15, 6020 Innsbruck/ Österreich Wien: 4. April 2020, Renaissance Hotel, Ullmannstraße 71, 1150 Wien/ Österreich Berlin: 18. April 2020, GLS Sprachenzentrum, Kastanienallee 82, 10435 Berlin Köln: 25. April 2020, Hostel Köln, Marsilstein 29, 50676 Köln

Das Supertalent" ist eine Produktion von UFA Show & Factual und wird ab Herbst 2020 bei RTL zu sehen sein. In der vergangenen Staffel gewannen der Handstandakrobat Christian Stoinev (28) und sein Chihuahua Percy (7) aus Las Vegas. Die 13. Staffel von "Das Supertalent" (14.9. bis 21.12.2019) sahen durchschnittlich 3,38 Millionen Zuschauer (12,0 % Marktanteil). Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen lag im Durchschnitt bei sehr guten 15,6 Prozent und bei den 14- bis 49-Jährigen bei sehr guten 17,7 Prozent. In den jüngeren Zielgruppen (14-59 J. und 14-49 J.) lag "Das Supertalent" an 13 von 14 Samstagen auf dem 1. Platz in der Primetime.

Pressekontakt:

Jovan Evermann

Mediengruppe RTL Deutschland

jovan.evermann@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell