RTL Television GmbH

"Alles was zählt"-Spezialfolge zum Weltfrauentag: Am 6.3. haben die Jungs frei ...

Köln (ots)

Das gab es noch nie: Zum Weltfrauentag am 8. März hat "Alles was zählt" eine besondere Folge produziert, in der sowohl in der Handlung als auch im Vorspann ausschließlich die weiblichen Schauspielerinnen zu sehen sind. Auch im Hintergrund des Geschehens sind für diese Episode nur Frauen als Komparsinnen dabei. Die Folge 3390 wird am 6. März 2020, also am Freitag vor dem Weltfrauentag, bei RTL ausgestrahlt und ist bereits eine Woche vorher ab 28.2. bei TVNOW abrufbar.

Auch inhaltlich geht es um Frauen-Themen: Simone (Tatjana Clasing) will die BDE-Geschäftsführerin für ein Sponsoring bestechen und ahnt nicht, dass sie dabei in eine Falle tappt. Vanessa (Julia Augustin) hat ihre liebe Mühe mit ihrer kranken Schwester Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen), bekommt aber unerwartet Hilfe von Ina (Franziska van der Heide), die sie zum Lachen und Jenny tatsächlich zum Essen bringt. Und Marie (Cheyenne Pahde) und Nathalie (Amrei Haardt) wollen bei einem Treffen nicht über ihre Männer reden, da zumindest Marie schon lange keine Pärchenzeit mehr mit ihrem Freund verbracht hat.

Katharina Katzenberger, RTL-Executive Producerin: "Mit der Folge zum Weltfrauentag wollen wir ein Zeichen setzen für die Gleichberechtigung. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir bei allen unseren von der UFA Serial Drama produzierten täglichen Serien einen sehr hohen Frauenanteil in den Teams haben, und wir haben uns sehr über die positive Resonanz auch in unserem Haus zu dieser besonderen Folge gefreut."

Damian Lott, Produzent von "Alles was zählt", UFA Serial Drama: "Als die Idee entstand, waren alle Beteiligten sofort mit vollem Enthusiasmus dabei. Es war uns ein besonderes Anliegen, diese Folge zu produzieren und wir sind extrem stolz auf das Ergebnis. Ich möchte mich natürlich beim ganzen Team für deren täglichen, unermüdlichen Einsatz bedanken, die Zuschauer jeden Tag so facettenreich zu unterhalten. Und besonders nochmal bei unseren Mitarbeiterinnen, die mit ihrem einmaligen Gefühl für die Geschichten jede Folge zu etwas Besonderem machen."

Pressekontakt:

Jovan Evermann

RTL Television GmbH

email: jovan.evermann@mediengruppe-rtl.de

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell