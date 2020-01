RTL Television GmbH

Die Passion - Die größte Geschichte aller Zeiten Spektakuläres Musik-Live-Event zu Ostern mit Thomas Gottschalk als Erzähler

Köln (ots)

RTL erzählt zu Ostern 2020 die größte Geschichte aller Zeiten als spektakuläres Musik-Live-Event. "Die Passion" ist eine moderne und ungewöhnliche Inszenierung der letzten Tage im Leben von Jesus Christus - mit dem Zentrum einer Großstadt als Bühne. Mitten in Essen werden bekannte Schauspieler und Sänger mithilfe deutscher Popsongs die über 2000 Jahre alte Geschichte zum Leben erwecken und die dramatischen Ereignisse in unsere heutige Zeit transportieren. Thomas Gottschalk führt als Erzähler durch die Passionsgeschichte.

Thomas Gottschalk erzählt DIE Ostergeschichte: Eine Erzählung, die wie keine andere unsere Geschichte, unsere Kultur und unser Denken geprägt hat und nicht zuletzt den Glauben von Milliarden Menschen. Auf der Hauptbühne im Stadtzentrum erleben die Zuschauer die Geschichte von Verrat, Leiden und Sterben, aber auch von Hoffnung, Liebe und Vergebung in einer modernen noch nie dagewesenen Art. Die Ereignisse, die sich vor über 2000 Jahren abgespielt haben, werden in unsere heutige Zeit versetzt. Bekannte Sänger erwecken die Geschehnisse an verschiedenen Schauplätzen in Essen mithilfe deutscher Musikhits zum Leben. Auf der Hauptbühne werden die Sänger musikalisch von einer Band und einem Chor unterstützt.

Zusätzlich gibt es Live-Schalten zu einer Passions-Prozession, bei der ein großes leuchtendes Kreuz durch die Straßen Essens zur Hauptbühne getragen wird. Die Menschen, die an der Live-Prozession teilnehmen, spiegeln unsere vielfältige Gesellschaft wieder. Eingeladen sind Menschen aus Essen und ganz Deutschland - egal welcher Konfession sie angehören oder ob sie konfessionslos sind. Eine Reporterin begleitet den Kreuzweg und spricht mit den Teilnehmern über ihre Beweggründe und Motivation.

In einer Zeit, in der die Gräben zwischen den Menschen und den Ideologien immer größer werden, in der die Herausforderungen der Gegenwart und die Fragen der Zukunft Angst machen, möchte RTL die ursprünglichen Botschaften der Passion wie Liebe, Toleranz, Gemeinschaft und Hoffnung in den Fokus rücken.

RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm: "Die Grundgedanken der Passionsgeschichte gehen weit über einen rein religiösen Hintergrund hinaus und handeln von menschlich universellen und zeitlosen Themen. Deshalb hat die Geschichte auch in der heutigen Zeit nicht an Bedeutung verloren. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Zuschauer - ob sie religiös sind oder nicht - die emotionale Kraft spüren und auf ihr eigenes Leben übertragen können. Mit dieser Geschichte zeigen wir Haltung und dass es sich lohnt, gemeinsam füreinander einzustehen. Hier geht es um Respekt und Liebe für den Nächsten - unabhängig von Herkunft und Religion!"

Thomas Gottschalk: "Ich habe schon als Jugendlicher Vorbeter die Passion in der Kulmbacher Hedwigskirche vorgetragen und freue mich, dass RTL mit dieser Erlösungsgeschichte, die mehr ist als eine fromme Legende, ins Quotenrisiko geht. Als man mir die Rolle des Erzählers angeboten hat, habe ich gerne ja gesagt. Ich war selten so gut auf einen TV Auftritt vorbereitet."

Mit "Die Passion" holt RTL eines der erfolgreichsten und emotionalsten TV-Events des niederländischen Fernsehens erstmals nach Deutschland. Seit mittlerweile 10 Jahren erzielt das Live-Musik-Event herausragende Quoten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen unserer Nachbarn.

Produziert wird "Die Passion" im Auftrag von RTL Television von Mediawater in Kooperation mit Kimmig Entertainment. Musikalischer Direktor ist Michael Herberger (u.a. "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert").

Pressekontakt:

Anke Eickmeyer

anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.de

+49 221 456-74244



Laura Leszczenski

laura.leszczenski@mediengruppe-rtl.de

+49 221 456-74202



Bildredaktion:



Jasmin Menzer

jasmin.menzer@mediengruppe-rtl.de

+49 221 456-74281

Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell